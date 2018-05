Geislingen Jugendliche schlagen Bademeister

Geislingen / SWP

Zwei Jugendliche attackierten am Montag den Bademeister, weil sie aus dem Geislinger Freibad geschmissen werden sollten.

Mehrfach hat ein 16 Jahre alter Bademeister am Montag gegen 17.25 Uhr zehn Jugendliche ermahnt, weil sie sich nicht an die Regeln im Freibad gehalten haben. Schließlich entschied er, gemeinsam mit einem weiteren Bademeister, die Gruppe der 15- bis 17-Jährigen rauszuschmeißen, berichtet die Polizei. Beim Verlassen gingen zwei der Burschen zum Bademeister, packten ihn am Arm und schlugen von hinten auf ihn ein. Als dieser sich umdrehte, wurde er ins Gesicht geschlagen. Als ein weiterer Bademeister hinzukam, flüchteten die Jugendlichen schließlich. Seit zwei Jahren betreut die Firma Aquafun das 5-Täler-Bad. Erst am Samstag hatte Geschäftsführer Andreas Fink in unserer Zeitung davon gesprochen, dass er und sein Team Erziehungsarbeit leisten mussten und nun wieder „gute Harmonie“ herrsche.

Info Zeugen sollen sich beim Polizeirevier melden unter Telefon (07331) 93 27 0.