Handwerk Holzkohle aus der Region

Uhingen / SWP

„Wenn Sie auf dem Grill eine offene Flamme haben, enthält die Grillkohle noch Holz“, klärt Rolf Hees seine aufmerksamen Zuhörer auf. Die Gruppe war aus Ludwigsburg mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist, um sich in das uralte Wissen des Holzkohlemachens einweihen zu lassen. Rolf Hees entstammt einer alten Köhlerfamilie – bis ins 16. Jahrhundert hinein hatte das Holzkohlemachen seinen Vorfahren ein bescheidenes Auskommen garantiert.

Mit seinem Bruder Otto und den Söhnen Michael und Philipp und mit Unterstützung ihrer Familien hält er das alte Handwerk lebendig, lädt seit vielen Jahren zu den Köhler-Projekttagen ins Herrenbachtal bei Baiereck ein. Im vergangenen Jahr zeichnete der Schwäbische Heimatbund dieses Engagement mit einem Kulturlandschaftspreis aus. Hees musste viele Fragen beantworten, erinnerte an die Geschichte der Köhlerei im Nassachtal, die noch in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts weit über 100 Familien ernährte. Heute sind es nur noch zwei Familien, die die schweißtreibende Arbeit auf sich nehmen. Interessierte hatten an Fronleichnam das gute Wetter genutzt und waren zu Fuß oder mit dem Fahrrad ins „Tal der Frohen“ gekommen – auch eine Gruppe des Heimatvereins Schorndorf.

Perfektes Hock-Wetter

„Für den Köhlerhock ist das Wetter perfekt, für den Meiler nicht“, erfuhren sie von Rolf Köhler. Denn der muss regelmäßig feucht gehalten werden. Etwa eine Woche braucht es, bis aus einem akkurat aufgestapelten Holzstoß, der mit Heu und Kohlenstaub abgedeckt wird und alle paar Stunden kontrolliert werden muss, Holzkohle geworden ist.

Die Nachfrage nach der garantiert zusatzfreien Holzkohle ist groß. „Wir werden am Sonntag wiederkommen und uns ein Säckchen kaufen“, so ein Göppinger. „Ich finde es sehr anerkennenswert mit welchem Einsatz die Familie Hees das alte Handwerk am Leben hält“, betonte der 45-Jährige, der mit seiner Familie eine kleine Radtour zu den Köhlertagen unternommen hatte.