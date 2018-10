Turnen Heißes Duell in Nördlingen

Nördlingen / swp

Der TSV Pfuhl trifft morgen in der 2. Bundesliga Süd im Turnen in Nördlingen auf die KTV Ries. Beide Mannschaften starteten mit jeweils zwei Siegen und einer Niederlage in die Saison. Insbesondere Ilya Kibartas, der aktuelle Top-Scorer der Liga, wird es den Neu-Ulmern sicher schwer machen. Aufgrund der WM-Vorbereitung werden die beiden Litauer Rokas Gusinas und Tomas Kuzmickas dem TSV nicht zur Verfügung stehen. Die Lücke sollen Joshua Nathan und Sascha Coradi schließen. „Beide sind technisch sehr gute Turner und werden uns sehr gut unterstützen“, ist sich Trainer Rolandas Zaksauskas sicher. Er fordert: „Wir wollen in Ries gewinnen und uns weiter im vorderen Teil der Tabelle etablieren.“