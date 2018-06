Heimatmuseum Heimat aus mehreren Blickwinkeln

Next

In so einer nachempfundenen Bauernstube hingen einst die Bilder in den Häusern Gussenstadts. © Foto: Patricia Jeanette Moser

Die Bilder aus Gussenstadt sind so begehrt, dass auch das Landesmuseum Stuttgart sie auslieh. Nun sind sie heimgekehrt auf die Alb und im Ursulastift zu sehen. © Foto: Patricia Jeanette Moser

Gussenstadt / Von Patricia Jeanette Moser

Die neue Ausstellung im Ursulastift wird ihrer historischen Pflicht gerecht.“ Da ist sich der Erste Vorsitzende, Jürgen Pfefferle, sicher und meint die aktuelle und erweiterte Ausstellung. Noch bis 3. Oktober zeigt das Heimatmuseum Gussenstadt unter dem Titel „Heimgekehrt – Wiederentdeckt“ einige Exponate.

Das schmucke Heimatmuseum am Marktplatz, unverkennbar mit seiner gelben Fassade, birgt die reiche Geschichte von Gussenstadt. Dieses Kleinod gilt als ältestes Museum seiner Art in Baden-Württemberg. Kein Wunder, dass das Landesmuseum in Stuttgart vor Jahren „seine Fühler“ ausstreckte und Exponate aus Gussenstadt entlieh.

Bilder aus Bauernstuben

Unter dem Motto „Heimgekehrt“ sind nun diese Wandbilder im Ursulastift zu sehen, heimgekehrt aus der Landeshauptstadt, nach Jahrzehnten. Die Darstellungen zeigen Bilderschmuck aus dem 19. Jahrhundert, wie er in den bäuerlichen und bürgerlichen Wohnstuben hing. Darunter finden sich unter anderem patriotische Bilder, aber auch Lithographien von Jean Vincent Dopter, aus Paris von 1842, auf denen Personen von unterschiedlichen Kontinenten bildhaft dargestellt werden. Bilder in Erinnerung an Verstorbene aus Gussenstadt, sogenannte Totenbilder, repräsentieren eine Erinnerungskultur in der Zeit von 1800 bis 1900. Die Wandbilder schaffen Erinnerung mit kunstvollen Tuschezeichnungen und Schriften.

Haare und Blüten für die Kränze

Blütenkränze, unter Verwendung von Haaren und Kunstblumen, sind weitere bemerkenswerte Details. UmfangreicheTexte in Schönschrift, erzählen aus dem Leben der Verstorbenen. Ein weiteres Genre sind die Segens- und Erbauungsbilder. In den dörflichen Stuben dominierten Wandbilder mit christlichem Bezug und Haussegen. Kunstvoll gestaltet wurde auch hier im Andenken an die verstorbenen Angehörigen. Zusammengetragen wurden die Wandbilder von Georg Valentin, dem Gründer des Heimatmuseums.

Die zweite Ausstellung wendet sich dem Ersten Weltkrieg zu. Der Bruder von Georg Thierer, Valentin Thierer, der das Ursulastift 1911 gründete, zeigte nicht nur zu dieser Zeit großes gesellschaftliches Engagement. Selbst war er zu Kriegszeiten bereits im Rentenalter. Er schickte Päckchen an die Soldaten, die weit entfernt der Heimat Gussenstadt, an der Front kämpften. Diese Päckchen liegen beispielhaft im Heimatmuseum in der Vitrine. Welche Freude müssen diese verursacht haben, wenn beim Öffnen praktische Dinge enthalten waren wie Pulswärmer, lange Unterhosen, Sturmfeuerzeuge, Zigarren, Gsälz, Metzelsupp oder eine Mundharmonika.

Gedicht für die Front

Valentin Thierer legte diesen „Liebesgaben“ oft noch eine weitere bei – ein selbst gereimtes Gedicht. Hier beschrieb er in poetischer Weise die für die Soldaten so ferne Heimat und fand dabei ermunternde Worte. „Durchhalteparolen“ würde man es heute nennen.

Einsehbar sind in der Ausstellung die Auflistungen und Briefe der Soldaten. Die Ausstellung gibt dabei beide Blickwinkel der Kriegszeit preis. Den Blick der Heimat hin zum Kriegsschauplatz und den Blick zurück von dort. Kunsthandwerk, vermutlich im Schützengraben hergestellt, zeigt die Ausstellung ferner. Das Schicksal der Kriegsteilnehmer und ihre Kriegsstationen sind Dank der Arbeit der Gebrüder Thierer und von Lehrer Schmid bis ins Detail bekannt und in der Ausstellung nachvollziehbar. „Dankesbriefe und Antworten der Soldaten bilden das Gerüst der Ausstellung“, ergänzt Jürgen Pfefferle.

Die wertvollen Dokumente schlummerten fast 100 Jahre in Form von Feldpostkarten, Briefen und Auflistungen im Archiv. Otto Thierer, Nachfahre der Gebrüder Thierer, entdeckte sie, entzifferte die Handschriften und wertete mit seiner Enkelin Maren Schwarz aus. Die Ausstellung „Heimgekehrt - Wiederentdeckt“ schließt sich an den „Grundbestand“ des Heimatmuseums an. Demnach sind einsehbar das Obstkabinett von Gussenstadt und auch die Kunst vom Heimatmaler Otto Neubrand.