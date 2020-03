Märzzeit ist Saatzeit, besagt eine alte Gärtnerregel. In der Tat läuten die meisten Hobbygärtner jetzt das neue Gartenjahr ein. Die leeren Beete im Gemüsegarten harren der kommenden Vielfalt an Salaten, Radieschen, Karotten und Kräutern. Was im Frühjahr und Sommer wachsen soll, will jetzt gesät und gepflanzt werden. Wer aber schon bei den ersten Sonnenstrahlen mit Graben und Säen loslegen möchte, sollte sich noch ein wenig zügeln. Winterkalte und klumpige Erde, die an den Gummistiefeln klebt, ist nicht bereit, bearbeitet zu werden.

Der Gartenboden muss bereits abgetrocknet und von der Sonne leicht erwärmt sein, bevor es ans Lockern und Harken geht. Schließlich ist ein krümeliger, humoser und gut vorbereiteter Boden ist das ideale Bett, in dem Samenkörner und Jungpflanzen sich zu gesundem Gemüse entwickeln können. Wo eine Mulchdecke den Boden über den Winter geschützt hat, wird sie nun beiseite gerecht und kompostiert. Dann wird das Gartenbeet tiefgründig mit Grabegabel oder Grubber gelockert und bereits aufgelaufene Wildkräuter wie Vogelmiere oder Giersch entfernt. Eine Gabe reifer und gesiebter Kompost, in den Boden eingearbeitet, gibt den künftigen Jungpflanzen die richtige Portion Nährstoffe.

Gemüse aussäen: am besten mit robusten Sorten starten

Zum Schluss harkt man mit dem Rechen das Beet feinkrümelig glatt. Für die Frühaussaat im März eignen sich robuste Gemüsearten, denen frostige Nächte und plötzliche Graupelschauer nichts ausmachen, etwa Radieschen, Möhren, Zwiebeln, Spinat, Puffbohnen und Pastinaken. Bei Karotten und Radieschen sollte auf frühe Sorten geachtet werden.

Ab Anfang April darf nach Herzenslust ausgesät werden: Salate wie Pflück- und Eissalat, Kopfsalat, Erbsen, Rote Bete, Rucola, Mangold, Weiß- und Rotkohl und Wirsing. Im Kräuterbeet kommen Kresse, Kerbel, Dill, Borretsch und Kümmelsamen in die Erde. Wer es im Gemüsebeet gerne ordentlich hat, markiert mit Hilfe einer gespannten Schnur die Aussaatreihen, so dass sie schön gerade ausfallen. Mit der Handkante oder einer Hacke wird danach eine flache Saatrille in die Erde gedrückt. Die Samenkörner lässt man entweder direkt aus der Tüte oder der flachen Hand möglichst gleichmäßig in die Rille kullern.

Salate können ab April nach Herzenslust ausgesät werden.

Profitipp: So wächst das Gemüse viel schneller

Feine Samen wie beispielsweise Karotten lassen sich gleichmäßiger aussäen, wenn sie zu gleichen Teilen mit Sand gemischt werden. Radieschen und Rettiche werden in Grüppchen von drei bis vier Samenkörnern in eine mit der Fingerkuppe gedrückte kleine Mulde gelegt. Bohnen sät man in runde „Nester“ mit etwa zehn Körnern. Die ausgebrachten Samen werden dünn mit feiner Erde bedeckt und mit der Hand oder der Rechenrückseite leicht angedrückt. Lichtkeimer wie Dill, Sellerie oder Karotten brauchen nicht zugedeckt zu werden.

Die Angaben auf der Samentüte geben Auskunft, ob es sich um einen Licht- oder Dunkelkeimer handelt. Zum Schluss wird das Saatbeet mit einem feinen Wasser-Brausestrahl benetzt. Für ein gutes und schnelles Wachstum sorgt eine Abdeckung mit Gartenvlies. So bleibt die Feuchtigkeit länger im Boden, Temperaturschwankungen werden gemildert. Unter Vlies gezogene Pflanzen punkten oft mit einem Wachstumsvorsprung von bis zu zwei Wochen. Noch zeitigere Ernten gibt es im wärmespeichernden Frühbeet, das sich besonders gut zur Anzucht von Salaten, Kohlrabi und Radieschen eignet.

Als Alternative zum Aussäen gibt es in diesen Wochen auch jede Menge vorgezogene Jungpflanzen auf dem Wochenmarkt und in Gärtnereien zu kaufen. Gerade bei Gemüse mit längerer Kulturdauer verhelfen die Setzlinge zu einem deutlichen Zeitvorsprung. Kohlarten zählen dazu, aber auch Kopfsalat und Kohlrabi. Alle wärmeliebenden Gemüsearten wie Tomaten, Gurken und Paprika dürfen erst nach den Eisheiligen im Mai ins Freiland gepflanzt werden. Auch die gekauften Jungpflanzen brauchen einen ebenso sorgfältig vorbereiteten Boden, wie die Sämlinge.

So sollte das Gemüsebeet angelegt sein

Ein klassisches Gemüsebeet ist in der Regel rechteckig und so lang, wie es den Gegebenheiten des Nutzgartens entspricht. Damit man auch die Pflanzen in der Mitte erreicht, ohne ins Erdreich treten zu müssen, sollte das Beet nicht breiter als 1,20 Meter sein. Als Abtrennung und Trittwege eignen sich einfache Holzbretter oder einzelne Trittplatten aus Stein.

Wer nach dem Vorbild eines klassischen Küchengartens gärtnern möchte, teilt den Gemüsegarten in vier Quartiere auf. Eines wird mit Starkzehrern wie Kohl oder Tomaten bestückt, eines mit Mittelzehrern wie Salaten oder Karotten, eines ist für Schwachzehrer wie einjährige Kräuter, Erbsen und Bohnen reserviert. Und im vierten Quartier wachsen alle Arten von Kräutern. Dekorative Elemente wie geflochtene Beeteinfassungen aus Weide oder Rank-Obelisken für Bohnen machen das Küchengärtchen auch zum Augenschmaus.

