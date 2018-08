Hilpoltstein / DPA

Wespen verziehen sich, wenn man sie mit einem Wassernebel ansprüht. Dann denken sie, es fängt an zu regnen, und fliehen in ihr Nest, erläutert Markus Erlwein vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV).

Unbedingt unterlassen sollte man das Anpusten von lästigen Wespen, um sie zu vertreiben. Das bewirkt das Gegenteil: Das Kohlendioxid in der Atemluft ist ein Alarmsignal für die Tiere und versetzt sie in Angriffsstimmung.