Dürnau Gruppe raubt Betrunkenen aus

Dürnau / SWP

Die Kriminalpolizei sucht eine Gruppe von fünf bis sechs jungen Männern, die in der Nacht auf Donnerstag während einer Veranstaltung in Dürnau einen 22-Jährigen angegriffen haben sollen. Dieser gab an, mehrmals mit der Gruppe aneinander geraten zu sein. Als er gegen 4 Uhr das Festzelt verließ, schlugen ihn die Männer in der Nähe erneut und raubten seine Geldbörse. Von den Männern ist einer etwa 1,85 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er hat blonde Haare, trug Jeans und ein blaues Shirt. Ein anderer aus der Gruppe trug einen roten Pullover. Hinweise an die Kriminalpolizei Tel. (0731) 1880.