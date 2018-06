Nürtingen Greek Blues Band in der Alten Seegrasspinnerei

Greek Blues Band in der Alten Seegrasspinnerei

Nürtingen / swp

Die Greek Blues Band tritt am Freitag, 8. Juni, um 19.30 Uhr in der Alten Seegrasspinnerei in Nürtingen auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die deutsch-griechische Band Greek Blues Band zelebriert den griechischen Blues. Die Band zeichnet sich aus durch mehrstimmigen Gesang, virtuoses Bouzouki-Spiel sowie pulsierende Rhythmik. Bei gutem Wetter findet das Konzert auf der Open-Air-Bühne statt. Zur Musik servieren die Köche der KulturKantine ab 19 Uhr Tapas. Reservierung unter reservierung@tvfk.de oder Telefon (0 70 22) 2 09 61 72.