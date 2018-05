Faurndau / SWP

Der Festgottesdienst an Fronleichnam, Donnerstag, 31. Mai, beginnt um 9 Uhr in der Kirche Zur Hl. Familie in Faurndau. Anschließend zieht die Gemeinde in einer Prozession durch die Straßen. Mit dabei sind auch wieder die Erstkommunionkinder und der Kindergarten. Am Nachmittag findet ab 14 Uhr das Gemeinde- und Kindergartenfest auf dem Platz vor der Kirche und im Garten des Kindergartens statt.