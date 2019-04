Ob Pommes, Grillwurst oder Steak, mit einem Klecks Ketchup schmecken viele Gerichte gleich doppelt lecker. Und so schneiden die Leckermacher im Test ab:

Vor allem im Sommer landet es häufig auf unseren Tellern. Denn für die meisten gehört Ketchup, beispielsweise zum Grillen, einfach dazu.

Häufig besteht Ketchup aus Tomatenmark, in vielen Produkten ist aber auch Zucker die zweitwichtigste Zutat. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der Stiftung Warentest („test“, 5/2019).

Mehrzahl schneidet gut ab

Von 19 getesteten Produkten schnitten 14 gut ab. Neben dem Geschmack prüften die Tester unter anderem die Produkte auch auf Schadstoffe, Pestizide und Schimmelpilze. Und sie achteten auf den Zuckergehalt. Dabei variierte die Zuckermenge deutlich - zwischen 14 und 27 Gramm pro 100 Milliliter. Da Ketchup meist aber nur in geringen Mengen auf den Teller kommt, ist der Zuckergehalt nicht so ausschlaggebend.

Testsieger und Verlierer

Das beste Ergebnis konnte ein Bio-Ketchup erzielen. Das Produkt von Alnatura schmeckt dem Test zufolge aromomatisch, kräftig nach fruchtig-frischen Tomaten. Am schlechtesten schnitten gleich zwei Ketchup der Marke Heinz ab. Sowohl die zuckerreduzierte Version (Note 3,1), als auch das Kinderketchup (Note 3,4) erhielten schlechtere Bewertungen. Der Grund: die Heinz-Produkte enthalten am meisten Zucker und enthalten Steviolglykoside, als Zuckerersatz, was den Produkten einen Essiggeschmack verleiht.

Ketchup ist oft die kleinste Sünde

Nach Angaben der Tester wirken sich gezuckerte Getränke oder fettiges Essen viel mehr auf den eigenen Zucker- und Kalorienverbrauch aus. Ein Beispiel: Fünf Rostbratwürstchen haben im Schnitt rund 360 Kilokalorien. Wer einen halben Liter fertige Apfelsaftschorle trinkt, nimmt etwa 30 Gramm Zucker auf. Mit zwei Esslöffeln vom süßesten Ketchup kamen die Tester auf 36 Kilokalorien und 8,1 Gramm Zucker.

Unterscheidung zu Kinderketchup

Spezielle Kinder-Ketchups, die teils Agavendicksaft statt Zucker enthalten, müssen Familien nach Auffassung der Warentester nicht kaufen. Die Produkte für die Kleinen enthalten kaum weniger Kalorien, waren aber häufig teurer als herkömmlicher Ketchup, der für Kinder genauso gut geeignet ist.

