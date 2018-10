Neue Krebstherapie Medizin-Nobelpreis 2018 an James Allison und Tasuku Honjo

Stockholm / dpa/AB

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die Immunologen James Allison (USA) und Tasuku Honjo (Japan) für die Entwicklung spezieller Krebstherapien. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag (01. Oktober 2018) in Stockholm mit.

Meilenstein im Kampf gegen Krebs

Den zwei Wissenschaftlern soll ein Meilenstein im Kampf gegen Krebs gelungen sein. Ihre Entdeckung nutzt die Fähigkeiten des Immunsystems um Krebszellen zu bekämpfen. Die neu entwickelte Therapie nennt sich „Immune Checkpoint Therapy“.

Im vergangenen Jahr ging der Medizinnobelpreis gleich an drei Wissenschaftler, welche die Funktionsweise der inneren Uhr erforschten. Sie identifizierten ein Gen , welches verantwortlich für den Bio-Rhythmus aller Lebewesen verantwortlich ist.

Weitere Nobelpreise

Kommenden Dienstag (02.Oktober 2018) und Mittwoch (03.Oktober 2018) werden die Nobelpreise im Bereich Physik und Chemie vergeben. Am Freitag (05.Oktober 2018) folgt der Friedensnobelpreis, der in Oslo vergeben wird. Am 08.Oktober folgt der Nobelpreis im Bereich der Wirtschaft. Wegen einem Belästigungs- und Korruptionsskandal wurde im diesen Jahr die Vergabe des Literaturnobelpreis abgesagt.

Das könnte dich auch interessieren: