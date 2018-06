Festival Gesucht: Der Wunschfilm 2018

Die jung verwitwete Florence (Emily Mortimer) lebt in einem Fischernest in Ostengland. Eines Tages beschließt sie, ihr Vermögen in den Traum vom eigenen Buchladen zu stecken. © Foto: Der Buchladen der Florence Green:

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Auf Hochtouren läuft die Abstimmung – an deren Ende es die Antwort auf folgende Frage gibt: Welchen Film soll die RUNDSCHAU im Rahmen des Gaildorfer Open-Air-Kinos – das vom 12. bis 21. Juli im Hof des Alten Schlosses angesagt ist – am Freitag, 20. Juli, präsentieren?

Alle fünf zur Auswahl stehenden Meisterwerke hätten es verdient, doch nur eines kann am Ende zum Wunschfilm 2018 unserer Leserinnen und Leser gekürt werden. Eine kleine Zwischenbilanz: Derzeit rangiert Fatih Akins für den Oscar nominiertes Drama „Aus dem Nichts“ an erster Stelle. In geringem Abstand folgt die Dokumentation „Weit“ über die Weltreise von Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser sowie „Die göttliche Ordnung“, die Geschichte über den Kampf einer jungen Frau um die Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz. Etwas abgeschlagen – was sich jedoch noch ändern kann – folgen auf den Rängen vier und fünf „Der Buchladen der Florence Green“ und die Komödie „Vorwärts immer“.

Gespannt auf das endgültige Ergebnis sind auch die Macher des „Open-Air-Kinos" vom Verein Sonnenlichtspiele. Sie wollen dann auch die übrigen neun Filme, die im Rahmen des zehntägigen Festivals im Schlosshof gezeigt werden, bekanntgeben. Und nun geht es an den Endspurt: Wer noch mitbestimmen will, welcher der fünf genannten Streifen gezeigt werden soll, hat bis zum morgigen Samstag, Schlag 12 Uhr, Zeit dazu, uns seinen Wunschtitel zu nennen.

Unter allen Teilnehmern der Abstimmung verlosen wir wie in den vergangenen Jahren fünf VIP-Tickets für die Vorstellung dieses Films am 20. Juli – selbstverständlich mit Platzreservierung und Begrüßungssekt. Die Gewinner werden benachrichtigt, sobald die Tickets gedruckt sind. RUNDSCHAU-Redaktion und Kino-Verein Sonnenlichtspiele hoffen nun auf eine spannende Wahl. Viel Spaß dabei – und vor allem viel Glück!