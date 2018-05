Grafenberg Gemeinsam statt einsam

Grafenberg / Anne Laaß

Kein Einzelkämpfer mehr sein, diese Hoffnung haben Monika und Hermann Bechtle. Sie sind Eltern eines geistig behinderten Sohns, für den sie regelmäßig in den bürokratischen Dschungel aufbrechen, um seine Rechte zu vertreten. Keine leichte Aufgabe, meinen beide. Dennoch sind sie bemüht immer die bestmögliche Lösung zu finden. „Man muss schon teilweise ein Fachjurist sein“, sagte Hermann Bechtle. In all den Jahren haben er und seine Frau oft mit Anwälten gesprochen, um sich Rat zu holen. Aber meist sind Gesetze und Regelungen nicht eindeutig. „Wenn sie drei Juristen fragen, bekommen sie drei unterschiedliche Antworten“, erzählte der 61-Jährige. Ein Beispiel wäre das Thema Kindergeld. Die Eltern haben ein Recht auf diese Förderung, da es keine Rolle spielt, wie alt der Sohn oder die Tochter ist. Es gehe darum, ob die Kinder imstande sind, sich selbst zu versorgen. Der Anspruch bleibt auch bestehen, wenn die Kinder in einer Behinderteneinrichtung arbeiten.

Gruppe für die Region

Im Laufe der Zeit hat sich das Ehepaar viel Wissen angeeignet, meist aus den eigenen Erfahrungen heraus. Es gebe zu viele Baustellen, zu viele Ausnahmen, zu viele Handhabungen in den unterschiedlichen Bundesländern. „Da kommt Frust auf“, sagte Hermann Bechtle, was seine Frau mit einem Kopfnicken bestätigt. Daraus entstand der Gedanke, dass es gut wäre eine Anlaufstelle zu haben, die informiert und aufzeigt, welche Möglichkeiten man hat. Aus diesem Grund haben sich die beiden entschieden, eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von geistig behinderten Menschen zu gründen.

„Wir haben immer wieder mit dem Gedanken gespielt, es aber aufgeschoben“, so Bechtles. Nun aber wollen sie den Versuch starten, in der Hoffnung Gleichgesinnte zu finden. „Hier in der Nähe gibt es keine Selbsthilfegruppe für Eltern“, erklären sie ihre Idee. Dabei sei der Austausch mit anderen wichtig. Doch für viele ist das Thema geistige Behinderung noch ein Tabu. So fühle es sich zumindest teilweise an. Dabei brauchen Menschen mit einer solchen Einschränkung ein solides Maß an Hilfe. Selbst sind sie dazu aber nicht in der Lage, sondern viel eher auf einen anderen Menschen angewiesen. Für Bechtles haben sich aus dieser Situation heraus so einige Sorgen und Ängste entwickelt. „Was passiert mit unserem Sohn, wenn wir uns nicht mehr um ihn kümmern können?“, fragte Monika Bechtle. Selbstverständlich gibt es diverse Betreuungseinrichtungen. „Doch wer hat Erfahrungen damit gemacht, wie war es dort?“, sind nur zwei von unzähligen weiteren Fragen, die das Ehepaar hat. Für die Grafenberger gilt dabei folgender Grundsatz: „Eine Betreuung muss so geregelt sein, dass die Eltern in Ruhe sterben können. Weil sie wissen, dass ihre Kinder versorgt sind.“ Das umfasst auch die Charakteristika des Kindes, alles sollte passen: Die Einrichtung, das Angebot und vor allem, dass sich der Angehörige dort wohl fühlt.

Mit diesen Sorgen sind Bechtles nicht allein. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes lebten 2015 in Deutschland rund 1,6 Millionen Menschen, die an einer zelebralen Störung oder einer geistigen- und seelischen, oder einer seelischen Behinderung leiden. Und doch gibt es Handlungsbedarf. Zwar kenne man andere Eltern, aber doch sei man eher ein Alleinkämpfer. Manche hätten gar Angst, dass Nachteile entstehen, wenn jemand wüsste, dass das Kind geistig behindert ist. Die Gruppe soll auch in diesem Bereich den Stein ins Rollen bringen, schließlich könne man gemeinsam mehr erreichen.

Die Grafenberger Selbsthilfegruppe ist nicht allein für Eltern gedacht, sondern auch für Angehörige und Fachkräfte, wie Juristen, die einfach helfen wollen. Es geht darum, aktiv zu werden, zusammen etwas zu bewirken und Probleme zu beheben. „Jeder kann Ideen und Anregungen einbringen“, erklären Bechtles. Sie hoffen darauf, dass sich im Laufe der nächsten Zeit ein engagierter Kreis zusammenfindet, der sich gegenseitig unterstützt, Erfahrungen mitteilt, Tipps gibt und, das liegt dem Ehepaar besonders am Herzen: Das niemand mehr ein Einzelkämpfer ist.