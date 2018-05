Umwelt Geislinger radeln um die Wette

Geislingen / swp

Bereits zum dritten Mal beteiligt sich der Landkreis Göppingen am bundesweiten Stadtradeln-Wettbewerb des Klima-Bündnisses. Auch die Stadt Geislingen ist wieder mit dabei. Für den Klimaschutz und eine gesundheitsfördernde Mobilität radeln Teams aus Politik, Verwaltung, Firmen, Schulen, Vereinen oder Zusammenschlüssen von Bürgern drei Wochen lang gemeinsam um die Wette. Vom 10. bis zum 30. Juni geht es darum, so viele Kilometer wie möglich im Team zu erreichen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die zurückgelegten Wege privat oder beruflich begründet sind. Am Ende des Wettbewerbs werden die besten Teams prämiert. Zum ersten Mal wird es 2018 im Landkreis Göppingen eine gesonderte Prämierung der Schul-Teams geben.

Alle die im Landkreis Göppingen wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen, können teilnehmen. Sie müssen sich lediglich auf der Homepage des Stadtradeln-Wettbewerbs (www.stadtradeln.de/landkreis-goeppingen) registrieren. Alle Teilnehmer aus Geislingen melden sich dort unter „Geislingen im Landkreis Göppingen“ an und können dann entweder ein eigenes Team gründen oder einem bereits bestehenden beitreten. Fünf Teams sind bisher schon registriert.