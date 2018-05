Unfall Gegen Gartenmauer geprallt

Dettingen / swp

Am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, sind bei einem Verkehrsunfall in Dettingen/Erms zwei Personen verletzt worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 84-Jähriger mit seiner A-Klasse die Straße „Am Hammerweg“ in Richtung Ortsmitte. Als er an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw vorbeifahren wollte, übersah er einen entgegenkommenden Ford Fiesta eines 71-Jährigen aus Frickenhausen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die A-Klasse noch gegen eine angrenzende Gartenmauer prallte. Der nicht angegurtete 84-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der 71-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ebenfalls in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 5000 Euro. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.