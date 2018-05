Heimat Fräulein Lehrerin erinnert sich

Rot am See / Julia Vogelmann

Über anderthalb Jahrzehnte prägte die heute 90-jährige Lehrerin Lydia Stilz Schüler in den Schulen in Leuzendorf und Brettheim. „Fräulein Lehrerin erinnert sich“, lautet der Untertitel ihres Buches, in dem sie die sechs Jahre in Leuzendorf und später zehn Jahre in Brettheim Revue passieren lässt. Mit großer Lupe und noch größerem Gedächtnis für Details, die mittlerweile bald ein halbes Jahrhundert zurückliegen, unterhielt Lydia Stilz ihr Publikum zwei Schulstunden lang. Eine Vesperpause dazwischen verstand sich von selbst.

„Wenn ihr keine guten Erinnerungen an eure Schulzeit hättet, dann wärt ihr heute nicht da. Das ist ein gutes Zeichen“, eröffnete sie verschmitzt, bevor sie eintauchte in eine Zeit, in der sie als junge, frischgebackene Lehrerin in das kleine Dorf in Hohenlohe kam. Lesend und erzählend erfuhr das Publikum, in dem viele ehemalige Schüler von Lydia Stilz saßen, wie sie die Zeit erlebt hat, in der sie das erste Mal auf eigenen Beinen stand – im Leben wie in der Schule. „Die junge Lehrerin war nicht so streng wie die Eltern zu Hause, und in der Schule war immer was los“, mutmaßte sie, weshalb die Kinder damals gerne in ihren Unterricht kamen.

Mit liebevollem Blick auf ehemalige Schüler blickte sie in kleinen Erzählsequenzen auf den Alltag als Dorfschulmeisterin. Zur Sprache kamen dabei nicht nur verschiedene lustige Begebenheiten, sondern die Lehrerin gestattete den Blick durch ihre Augen auf die Hohenloher Landschaft, in die sie sich verliebte und die Menschen und sogar Tiere, mit denen sie zu tun hatte.

Erinnerungen teilen

Mit vielen im Publikum teilte sie ihre Erinnerungen, lieferte ihnen eine andere Perspektive auf das Selbsterlebte in der Kindheit und freute sich, wenn ihre Anekdoten aus dem Publikum bestätigt oder ergänzt wurden. Beeindruckend war dabei das unheimliche Namens- und Detailgedächtnis der betagten Dame, die auch mit 90 noch in der Lage ist, „Schwätzer“ in der Klasse, sprich im Publikum, mit einem Blick zum Schweigen zu bringen.

Zwar sind in ihrem Buch sämtliche Namen, auch ihr eigener, verfremdet, doch in Brettheim, wo die Geschichten ihren Ursprung haben, lüftete sie das Geheimnis um jeden Namen, erzählte, zu wem sie noch Kontakt hat, bedauerte, wer nicht mehr unter den Lebenden weilt und fragte nach jenen, die sie aus den Augen verloren hat.

Deutlich wurde dabei, wie heimisch die junge Lehrerin in Brettheim war. Doch deutlich wurde in den Erzählungen auch, wie fortschrittlich und emanzipiert, aufmerksam und vor allem einfühlsam sie ihren Beruf in den beiden Schulen ausgeübt hat. Gleichzeitig entstand in den Köpfen der Zuhörer ein lebendiges Bild eines Dorfes, in dem sich eine lebenslustige, neugierige junge Frau bewegte, die alles beobachtete und in sich aufnahm.

Themen heute noch aktuell

„Wohl dem, der jemanden hat, der erzählen und sich erinnern kann“, hatte sie ihre Lesung begonnen und so war es den vielen Leuzendorfern und Brettheimern tatsächlich wohl, als sie gemeinsam an Schneeschippen und Schulhof­raufereien, Nachbars Katzen, das Dackele, Wanderzirkus und Schullandheim zurückdachten.

Dabei spielten immer wieder Themen eine Rolle, die auch heute noch eine Herausforderung für Pädagogen sind wie beispielsweise Inklusion, Geschwisterdynamik, Dialekt und Mobbing.

Viele Gespräche in der Pause und auch nach der Lesung, begannen mit den Worten: „Erinnern Sie sich noch an mich?“ Dazu gab es mitgebrachte Schulbücher und Poesiealben als Beweis für eine gemeinsam erlebte Zeit. Gefragt, wie ihre Bücher entstehen, erzählte sie, wie sie die Vergangenheit vor ihrem inneren Auge so lebendig werden lässt, dass sie sich sogar an Geschmäcker und Gerüche erinnern kann. Dies gepaart mit der Lust am Erzählen mündete bei Lydia Stilz in einen wahren Geschichtenschatz und ganz passend sagte sie abschließend: „Sehnsucht und Erinnerung sind ein kostbares Ding.“