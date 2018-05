Ortsbild Eybachs Ortseingang wird hübscher

Eybach / swp

Die Eybacher Ortsdurchfahrt wird an zwei Stellen aufgehübscht. Das hat der Ort­schaftsrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die maroden Holzgestelle der Ort­seingangsschilder werden in Eigenleistung abgeschliffen und gestrichen. Aus dem Budget des Stadtbezirks werden neue mit Alu beschichtete Willkommenstafeln angeschafft. Die Holzplatten in der Mitte und unterhalb der Tafeln werden ersetzt.

Der desolate Holzpflanztrog auf Höhe des ehemaligen Südtankareals wird durch ein in Randstein gefasstes Baumquartier ersetzt – so wie es zwischen 2010 und 2014 schn mit anderen Holztrögen geschah. Weil unter dem Holzpflanztrog ein Kanal und ein Stromkabel verlaufen, wird das Baumquartier um etwa fünf Meter verschoben. Dazu muss die Verwaltung die Erlaubnis des Regierungspräsidiums einholen. Ist die Genehmigung da, wird die Firma Schwenk beauftragt, das Baumquartier zum Preis von knapp 3000 Euro anzulegen.