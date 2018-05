Gastronomie Ende für Traditionslokal

Inge Czemmel

Wer gerne bei den Wendlings im Roten Ochsen in Rechberghausen einkehrt und sich kulinarisch verwöhnen lässt, sollte bis zum 30 September die Gelegenheit dazu nutzen. An diesem Tag wird der Rote Ochsen nämlich das letzte Mal unter der Regie der Wendlings geöffnet sein, die das von der Gemeinde Rechberghausen gepachtete Traditionslokal seit Oktober 2004 betreiben. Marcel und Ulrike Wendling wechseln nicht etwa irgendwo anders hin. Sie haben sich – nicht ganz leichten Herzens – entschlossen, sich generell von Zapfhahn und Restaurantkochlöffeln zu verabschieden.

„Unsere gastronomische Karriere endet aus privaten und gesundheitlichen Gründen“, erklärt Marcel Wendling. Neben der angeschlagenen Gesundheit führt Wendling als weitere Gründe den Generationenwechsel beim Bedienungspersonal und fehlende familiäre Nachfolger an. „Langjährige Bedienungen hören auf, neue sind kaum zu finden“, berichtet Wendling, der ein Leben lang Wirt mit Leib und Seele war. „Natürlich ist Wehmut dabei, aber es muss etwas Altes enden, damit etwas Neues beginnen kann“, erklärt er. So freuen sich die Wendlings darauf, endlich auch mal am Wochenende, an Weihnachten, Silvester und Muttertag frei zu haben. „Dann haben wir endlich auch mal Zeit, um Essen zu gehen und all die Sehenswürdigkeiten anzuschauen, von denen die Gäste immer erzählt haben“, blicken Ulrike und Marcel Wendling in die Zukunft.

Das Ehepaar hatte in den vergangenen Jahren auch neben dem gut bürgerlichen Lokal genug zu tun. Der große Ochsensaal war nicht nur eine beliebte Location für Hochzeiten, das Team stemmte dort auch zahllose Veranstaltungen. Vier bis fünf Mal im Jahr verwandelte sich der Ochsensaal zur Heimstatt einer bunten Schar junger und älterer Tanzbegeisterter aus der gesamten Region. Kulinarische Abende mit Kammermusik, spanischen Gitarrenklängen, irischen Märchenerzählungen mit feenhaften Harfenklängen, sind nur ein paar weitere Beispiele. Ob es solche Veranstaltungen auch in Zukunft geben wird, steht in den Sternen. Fest steht jedoch, dass es im Roten Ochsen in irgendeiner Form weiter gehen wird. „Es gibt mehrere Interessenten“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Dörner. „Eine engere Auswahl ist schon getroffen und Mitte Juni wird die Entscheidung fallen. „Ich bin sicher es wird eine gute Nachfolge geben.“