Igor Perovic wird neuer Trainer der ScanPlus Baskets Elchingen. Das hat der Verein am Dienstag verkündet.

Den ScanPlus Baskets Elchingen ist bei der Suche nach einem neuen Trainer eine Coup geglückt. Der Pro-B-Ligist wird ab der kommenden Saison von Igor Perovic trainiert. Der 45-Jährige war zwischen 2009 und 2015 als Headcoach beim Bundesligisten Walter Tigers Tübingen tätig. Seit 2017 war der Ex-Bundesligaspieler beim Erstlisten Ratiopharm Ulm in die Jugendarbeit eingebunden.

Mittelfristig Aufstieg in Pro A geplant

Die Elchinger Basketballer waren nach einer durchwachsensen Saison in der ersten Playoff-Runde an Oldenburg gescheitert. Im Anschluss daran verkündete Sportdirektor Dario Jerkic, dass Trainer Boris Kurtovic in der kommenden Spielzeit wieder im Nachwuchsbereich tätig sein wird.

Der einstige Bundesligist peilt unter Perovic mittelfristig den Aufstieg in die Pro A an.

