Ringen Elchfighter auf Platz zwei

Auch ohne Klassik-Trainer Oguz Özdemir, der die Ringer-Weltmeisterschaften in Budapest vor Ort verfolgte, kam Landesliga-Neuling KSV Unterelchingen problemlos zum 32:6-Erfolg gegen den TSV Ehningen II. Vor 300 Zuschauern in der KSV-Halle ging nur eines der neun Mattenduelle über die volle Distanz von sechs Minuten. Dabei musste sich André Wuchenauer (Klasse bis 75 Kilogramm, Freistil) dem ehemaligen Junioren-Vizeeuropameister Marc Luithle (damals Klasse bis 57 kg) nach Punkten geschlagen geben. „Luithle hat gegen Ende konditionell abgebaut. André hat aufgeholt. Es hat aber nicht mehr gereicht“, sagte KSV-Freistiltrainer Dieter Folz.

Dafür holten acht Athleten die Höchstwertung. Luca Besser (57 kg, F) lag gegen Mathias Dirk Sperling sogar mit 6:9 im Rückstand, sorgte dann aber mit einem erfolgreichen Beinangriff zum Schultersieg für ein vorzeitiges Ende des Kampfes. Das gleiche Kunststück gelang auch Erik Schweter (61 kg, F), der seinen Kontrahenten Sahir Saidy nach einem Achselwurf schulterte, und Martin Weickert (61 kg, gr). Er hatte Henri Schimmer nach einem Feuerwerk an spektakulären Aktionen mit einem Überwurf auf die Schultern gelegt.

Mit dem Sieg gegen Ehningen II haben die „Elchfighter“ mit nur einer Niederlage die Vorrunde mit 14:2-Punkten abgeschlossen. Lediglich Spitzenreiter und Mitaufsteiger KSV Winzeln war mit 16:0-Zählern erfolgreicher. „Wir wollen versuchen, ihnen noch in die Suppe zu spucken“, betont Folz. Am 10. November steht das Gipfeltreffen in der KSV-Halle an. Zuvor geht es aber zum Rückrundenstart mit dem Stilartwechsel in den Gewichtsklassen am Donnerstag (17 Uhr) in der KSV-Halle gegen den ASV Möckmühl und am Samstag (19.30 Uhr) zum Dritten KG Wurmlingen/Tuttlingen (12:4). Folz strahlt aber Zuversicht aus: „Unsere Leute haben schon bewiesen, dass sie auch in der anderen Stilart ihre Leistung bringen können.“