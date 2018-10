Ringen Elche haben alle Mann an Bord

Unterelchingen / Detlef Groninger

Bis auf den noch verlustpunktfreien Spitzenreiter und vorzeitigen Halbzeitmeister KSV Winzeln war die Konkurrenz in der Ringer-Landesliga bisher ganz nach dem Geschmack von Aufsteiger KSV Unterelchingen. So wird morgen (20 Uhr) in der KSV-Halle im letzten Hinrundenduell gegen das punktlose Schlusslicht TSV Ehningen II im achten Kampf der siebte Sieg anvisiert. „Wenn es normal läuft, sollten wir eigentlich gewinnen“, gesteht KSV-Freistiltrainer Dieter Folz. Zumal er aller Voraussicht nach mit seiner Galaformation antreten kann.

Schwergewichtler Pascal Schmidt (Klasse bis 130 Kilogramm, griechisch-römisch, zuletzt privater Termin) steht wieder zur Verfügung. Wobei vor dem vergangenen kampffreien Wochenende in Sachen Training der eine oder andere Athlet die Zügel etwas schleifen ließ. Folz: „Es war weniger los. Mancher Ringer hat gesagt, dass er ein wenig Pause benötigt. Das dürfte aber gegen Ehningen nicht ausschlaggebend sein.“ Auch wenn im Kader der Gäste einige Ringer, die schon in der ersten Garnitur in der Oberliga zum Einsatz gekommen sind, stehen. Der ehemalige Junioren-Vize-Europameister Marc Luithle (75 kg, Freistil) hat sogar eine Vergangenheit in der Bundesliga beim TuS Adelhausen vorzuweisen.