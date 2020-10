Am dritten Spieltag feierten die Devils endlich ihren ersten Sieg in der Bayernliga. Nachdem die Devils letzten Sonntag mit 7:8 in Geretsried noch das Nachsehen hatten, gelang im heimischen Eisstation am Freitag der erste Erfolg. In einer von Spannung geprägten Partie konnten sich die Hausherren na...