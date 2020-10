Nach den Nullnummern in den zwei Saisonauftaktpartien peilt der VfE Ulm/Neu-Ulm nun in der Eishockey-Bayernliga die ersten Punkte an. Am Freitag (20 Uhr) gastiert der ESV Buchloe im Eisstadion Neu-Ulm. Und am Sonntag (18 Uhr) geht es zum ESC Kempten. „Wir müssen von Anfang an in beiden Spielen...