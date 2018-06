Dettingen Eine Oase der Entspannung

Dettingen / Mara Sander

An Fronleichnam war tierisch was los in Dettingen: Neben den Ziegen am Calverbühl als Attraktion lockte ein Spanferkel nur etwa 200 Meter ins „Waldheim“ der Naturfreunde, wohin manche Besucher mit Pferden geritten waren.

Doch der Reihe nach: Samstags und sonntags ist das „Waldheim“ der Dettinger Naturfreunde immer geöffnet, und es zieht viele Wanderfreunde dahin neben den Gästen, die dort auch übernachten oder die Räumlichkeiten für Familienfeiern mieten. Nun hatte ein gebürtiger Dettinger Naturfreund, der inzwischen der Liebe wegen nach Thüringen gezogen ist, Spanferkel samt Sauerkraut nach Thüringer Rezept als kulinarischen Anziehungspunkt angeboten. Die Vereinsmitglieder nahmen dankend an und wagten den Versuch an diesem Feiertag mit überwältigendem Erfolg.

Da sie nicht wussten, wie das Angebot angenommen wird, beließen sie es zunächst bei einem Spanferkel. Das allerdings war schon wider Erwarten nach kurzer Zeit ausverkauft, sodass beschlossen wurde das Angebot morgen, am Sonntag, 3. Juni, zu wiederholen, damit auch Gäste, die am Donnerstag nur eine „Rote“ als Alternative essen konnten, probieren können, wie Spanferkel nach Thüringer Rezept schmeckt.

Allerdings empfiehlt sich auch am Sonntag früh da zu sein, denn es dreht sich wiederum nur ein Spanferkel am Spieß. Geöffnet hat das Naturfreundehaus ab 10 Uhr, sodass jeder den Garprozess mit eigenen Augen verfolgen und sich Appetit holen kann. Auch die normale Speisekarte bietet reichlich Auswahl.

Ob am Sonntag wieder Pferde dort Rast machen wie am Donnerstag, hängt davon ab, ob andere Reiter als die drei Damen aus Frickenhausen mit Pferdestärken unterwegs sind. Das Trio hatte sich mit ihren „Isländern“ vom Burrishof in Frickenhausen nach Indelhausen transportieren lassen um von dort zu einem mehrtägigen Ritt über die Alb zu starten. Dabei war das Naturfreundehaus Dettingen eine von mehreren Stationen, wo die „Vegetarier“ auf vier Hufen sich das Gras und frisches Wasser schmecken ließen. Für die Reiterinnen gab es kein Spanferkel mehr, aber das war ja auch nicht der Grund des Ausrittes.

Sie wollten hier einfach inmitten der Natur unter schattenspenden Bäumen Rast machen vor der letzten Etappe auf dem Heimweg. Ihre PS benötigten weder Parkplatz noch machten sie Motorenlärm oder verunreinigten die gesunde Waldluft. „Unser Gelände ist groß genug auch für vierbeinige Gäste“, freute sich Naturfreund Martin Haas über die besonderen Gäste, die dort nicht ungewöhnlich sind.

Das „Waldheim“ hat für jeden etwas zu bieten, für den Wandernachwuchs viele Möglichkeiten, sich auszutoben auf dem Bolzplatz, beim Tischtennisspiel oder einer Erkundungstour zum nahegelegenen Biotop.

Der Waldlehrpfad ist für alle Altersgruppen interessant, die Lage mitten im Wald zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Am Donnerstag gab es außer dem Spanferkel noch eine Besonderheit mit einem Benefizkonzert zu Gunsten der durch einen Motorradunfall querschnittgelähmten Dettingerin Natalie Henkel mit „Sven & Markus & friends“. Sie hat die Hoffnung mit einer besonderen Therapie in einer Spezialklinik mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen.

Allerdings werden bis auf eine lebenslange Physiotherapie keine zusätzlichen Kosten von der Krankenkasse übernommen. Das Benefizkonzert am Donnerstag im Waldheim war da eine willkommene Hilfe.