Eröffnung Ein sportlicher Meilenstein für Süßen

Süßen / Marie-Christin Zepf

Der TSV Süßen bringt sein Mammutprojekt auf die Zielgerade: Mit dem an die neue städtisch Kultur- und Sporthalle angelegten Sportzentrum „FITplus“ will der Verein einen neuen Weg gehen. „Viele Berufstätige verlassen das Vereinsleben aus verschiedenen Gründen. Dem wollen wir entgegenwirken, in dem wir ihnen eine Alternative bieten“, sagt Walter Nuszer, Vizepräsident des TSV Süßen und bereits seit 30 Jahren im Verein tätig. Mit dem „FITplus“ schaffe der TSV Süßen eine vereinseigene Sportanlage, mit der auf diesen gesellschaftlichen Wandel reagiert wird und gleichzeitig die Attraktivität des Vereins gesichert werden könne.

Insgesamt wurde an der neuen Sportanlage gut anderthalb Jahre gebaut – inklusive kleinerer und größerer Hürden. Dafür gibt es am 15. Juni die offizielle Einweihung mit geladenen Gästen und der Schlüsselübergabe des Architekten. Am Tag darauf wird es einen Tag der offenen Tür geben, bei dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Am Sonntag, 17. Juni folgt dann um 15 Uhr die nachgeholte Grundsteinlegung, für die vor dem Bau keine Zeit war.

„Wir bieten Führungen an und man kann die neuen Geräte auch teilweise schon ausprobieren“, sagt Walter Nuszer. Auszuprobieren gibt es einiges, denn der TSV Süßen hat sich bei der Einrichtung der Sportanlage nicht lumpen lassen: so gibt es nicht nur einen Gesundheits-Zirkel und diverse Fitnessgeräte, sondern auch eine Kletterwand, ein Bewegungszentrum, Seminar- und Gymnastikräume sowie zwei Saunen, eine Freiterrasse und einen Ruheraum. „Wir wollen an die Sache mit Qualität herangehen und beiden Seiten gerecht werden: zum einen dem Vereinssport und zum anderen dem FITplus“, erklärt er. Die rund 2200 Quadratmeter Fläche verteilen sich auf zwei Stockwerke und Teile der Sportanlage können auch für Kindergeburtstage gemietet werden. Der Bau der Sportanlage kostet rund 6,5 Millionen Euro. Unterstützung gab es dafür nicht nur von der Stadt Süßen, sondern auch vom Württembergischen Landessportbund e.V. – den Rest musste der Verein stemmen. Dieses Projekt ist nach Vereinsangaben im Kreis bislang einzigartig, dementsprechend groß ist die Freude über die Eröffnung der Anlage.