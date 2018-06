Freizeit Ein Fest für die Genießer der Sonne

Hausen / Christian Scharbert

Entgegen einiger Prognosen haben die Veranstalter des Schieß - und Sportvereins Hausen/ Fils 1925 mit ihren Felsenhock Glück gehabt. Die Sonne lockte Hunderte Menschen zum Sportgelände, das gerade zur Mittagszeit rappelvoll war. Mehr hätten die SSV-Mitglieder aber nicht bewirten können. „Zirka 80 Helfer konnte der Sportverein mobilisieren. Sehr viel mehr Besucher könnte der Sportverein nicht mehr versorgen. „Da sind wir schon ziemlich am Limit. Wir wissen natürlich, wo unsere Grenzen der Machbarkeit liegen“, sagte der SSV-Vorsitzende Rainer Mühlhäuser. Vorteilhaft sei dagegen ein großes Sportgelände: „Die Kinder können sich austoben, wir müssen nicht so eng aufstuhlen und haben Platzreserven.

Es ist Tradition, dass an Fronleichnam in Hausen die Krüge gehoben werden. Das wissen die Hausener und andere Gäste genau. „In erster Linie ist es aber ein Fest für die Hausener“, ergänzt Mühlhäuser. Der Felsenhock ist die größte Veranstaltung, die der SSV jährlich auf die Beine stellt. Mit rund 470 Mitgliedern genießt der Verein einen großen Stellenwert in der rund 800 Einwohner zählenden Teilgemeinde.

Tagsüber stand beim Felsenhock die Gemütlichkeit im Vordergrund. Das Oberdorf-Duo aus Bad Ditzenbach ist als musikalische Festunterhaltung schon Stammband beim Felsenhock. Die „WM-Malle Party“ am Abend war an die Jugend gerichtet. Das DJ-Team aus Göppingen heizte im Festzelt ein.

Info Zwei Schlägereien trübten die Feststimmung. Gegen 2.30 Uhr schlug ein Mann im Streit seinen 36 Jahre alten Kontrahenten, teilt die Polizei mit. Nahezu zeitgleich gingen mehrere Personen vor dem Festzelt auf einen 30-Jährigen los, der für kurze Zeit bewusstlos war. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nach den Angreifern.