Fußball Ein Bezirkspokalfinale auf Augenhöe

Mähringen / Matthias Jedele

Zum großen Pokal-Finaltag des Bezirks Alb lädt der TSV Mähringen alle Fußballbegeisterten an Fronleichnam ein. Höhepunkt ist hierbei das Endspiel der Männer zwischen den beiden Bezirksliga-Mannschaften des SSC Tübingen und dem Titelverteidiger SV Croatia Reutlingen. Die Partie wird um 16 Uhr angepfiffen und findet im Anschluss an das Pokalfinale der Frauen statt, das der TV Derendingen II und der TSV Ofterdingen bestreiten werden. Hier rollt der Ball bereits um 13.15 Uhr

SSC-Offensive überragt

In der aktuellen Runde waren die Fußballer aus der Uni-Stadt Tübingen das Maß aller Dinge. In den bisher 30 gespielten Partien gingen die Schützlinge von SSC-Cheftrainer Jonathan Annel 21 Mal als Sieger vom Platz und remisierten fünf Mal. Dabei erzielte die Tübinger Offensiv-Abteilung stolze 91 Tore. Ein besonderes Augenmerk gilt es auf SSC-Toptorjäger Markos Chatziliadis zu richten, der mit 30 erzielten Treffern die Torschützenliste der Bezirksliga Alb souverän anführt.

Doch auch die Reutlinger Kicker vom Dietweg reisen mit breiter Brust nach Mähringen. Erstens will man seinen Titel aus dem Vorjahr (4:1-Erfolg über den TB Kirchentellinsfurt) verteidigen und zweitens zeigte man im Saisonendspurt eine richtig starke Leistung und ist seit elf Pflichtspielen nicht nur ungeschlagen, sondern hat auch davon neun Mal das Feld als Sieger verlassen.

„Über 80 Prozent der Spieler, die den Pokal im Vorjahr geholt haben, sind weiterhin im Team und so hoffen wir, dass wir den Titel verteidigen können. Das wäre gerade für unsere Fans, die uns immer sensationell unterstützen, eine tolle Sache“, gibt Croatias Abteilungsleiter für Scouting, Josip Micic, die Marschroute ganz klar vor. „Am Donnerstag werden zwei sehr starke Teams aufeinander treffen. Da ist die Tagesform entscheidend“, sieht Croatias Cheftrainer Robert Michnia, der personell aus dem Vollen schöpfen kann, weder sein Team noch den SSC Tübingen in der Favoritenrolle.

Ein Blick auf die aktuelle Meisterschaftsrunde unterstreicht dies. Das Hinspiel konnte der SSC in Reutlingen mit 3:0 für sich entscheiden und beim Rückspiel behielten die Kroaten beim 3:0-Erfolg in Tübingen die Oberhand. Da beide Mannschaften auch eine große „Fan-Base“ mitbringen, ist eine entsprechende Zuschauerkulisse programmiert und ein weiteres Indiz dafür, dass es wohl ein Finale auf Augenhöhe geben wird.

Nach den Meisterfeierlichkeiten am Sonntag hat der SSC am Dienstagabend noch mal trainiert. „Da üben wir den Matchplan für Donnerstag ein“, sagte SSC-Trainer Jonathan Annel gestern Nachmittag. Und wie sieht der aus? „Dass wir den Pokal holen“, so Annel. Details wollte er keine rauslassen: „Das sehen die Zuschauer dann beim Spiel.“

Zum Stellenwert des Pokal-Wettbewerbs sagte der Tübinger Cheftrainer: „Wir wussten seit Saisonbeginn, dass wir eine sehr starke Mannschaft haben und deshalb haben wir auch von Anfang an gesagt, dass wir den Pokal holen wollen.“

Nach der ersten Bezirksliga-Meisterschaft in der 30-jährigen Vereinsgeschichte besteht jetzt die Chance auf das erste Double. „Wer weiß, wann der SSC wieder diese Chance hat“, sagt Annel. Geschont haben sich die Tübinger bei der Meisterfeier nicht.

„Auf keinen Fall“, antwortet Annel auf die Frage, ob er seinen Spielern am Sonntag Zurückhaltung auferlegt hat. „An dem Abend musste einfach auch der ganze Dampf abgelassen werden.“

Bei Tübingen fehlen Markus Klaiber (Zerrung) und Martin Gorges (privat verhindert).

Ein Dettinger an der Pfeife

Da im Pokalfinale ein Gespann zum Einsatz kommt, wird der Dettinger Haupt-Schiedsrichter Jan Streckenbach von seinen Assistenten Viktor Bauer und Raphael Stoermer unterstützt.