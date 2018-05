Blasmusik Ein „rattenscharfes Feschd“ im Lautertal

Weißenstein / Claudia Burst

Ein „rattenscharfes Feschd“ versprechen die Musiker der Stadtkapelle Musikverein Weißenstein für das Wochenende vom 8. bis zum 10. Juni. Sie begehen das 50. Lautertal-Musikertreffen bei sich im Ort und laden alle, die Freude an Musik haben, dazu ein.

Noch weist auf der Wiese hinterm „Ställe“ am Ortseingang von Weißenstein nichts darauf hin, dass hier ab kommendem Wochenende ein Zelt steht, das demnächst 1500 Besuchern genug Platz bietet, fröhlich zu feiern und auf den Bänken zu tanzen.

Für die kleinste der acht Lautertal-Kapellen mit ihren gerade mal 25 aktiven Musikern ist der runde Geburtstag des Lautertal-Musikertreffens ein Kraftakt. „Da muss der ganze Verein dahinterstehen, sonst geht sowas nicht“, betont Daniel Kraus, der Zweite Vorsitzende des Musikvereins. Heidrun Stegmaier, die Erste Vorsitzende, weitet das aus: „Das ganze Dorf eigentlich – und die Degenfelder helfen auch.“

Zu tun gibt es genug: Zelt aufbauen, einrichten, dekorieren, Toilettenwagen, Strom und Wasser, kochen und bruzzeln, ausschenken, bedienen und abräumen – „und nach drei Tagen voller Power alles wieder abbauen und aufräumen“, sagt Kraus.

Trotzdem wirken Stegmaier, Kraus und Kassierer Andreas Schmid zwei Wochen bevor es losgeht, noch recht entspannt. „Es ist ein ganz tolles Miteinander – nicht nur im Verein, sondern auch all die Lautersteiner Vereine untereinander und auch die Musiker der anderen Kapellen haben ihre Hilfe angeboten. Das klappt schon“, zeigt sich Heidrun Stegmaier zuversichtlich.

Seit einem kompletten Jahr werben die Weißensteiner für ihr Musikertreffen – mit grünen T-Shirts, die sie bei jeder Gelegenheit tragen und auf denen das Programm der drei Tage auf dem Rücken aufgedruckt ist. 20000 Flyer haben sie in dieser Zeit in Umlauf gebracht und 700 Plakate im gesamten Kreisgebiet und darüber hinaus aufgehängt. „Allein in der Nacht auf den ersten Mai und an dem Tag waren wir bei über 40 Hocks und haben unsere Flyer verteilt – das war Intensivwerbung“, erzählt Andreas Schmid und grinst.

Weil vor acht Jahren, als die Weißensteiner zuletzt das Lautertal-Musikertreffen ausgerichtet haben, Schnee fiel, haben sie auch für eine Heizung im großen Festzelt gesorgt. „Aber wir rechnen mit schönem Wetter“, zeigt sich Heidrun Stegmaier optimistisch.

Das Programm ist so durchmischt, dass für alle Altersgruppen musikalisch etwas dabei ist. Schirmherr ist Bürgermeister Michael Lenz. Er wird am Freitagabend mit dem Fass-Anstich die drei Festtage eröffnen. Dann fetzen die „Alb-Fetza“, die sonst auch die Gäste auf dem Cannstatter Wasen zum Toben bringen.

Am Samstag beginnt das Feiern bereits um 17.30 Uhr mit „Heilix Blechle“ und wird ab 20.30 Uhr von den „Schwindligen 15“ bis tief in die Nacht fortgesetzt. Am Sonntag dann zeigen die Lautertal-Kapellen, was in ihnen steckt – sie bespielen nacheinander das Zelt nach dem Gottesdienst um 9 Uhr, dem großen Fest-Umzug und dem Massen-Chor vor dem Zelt, den Fridolin Pausch, der älteste Dirigent im Lautertal, persönlich dirigieren wird.

Und warum rattenscharf? „Weil die Weißensteiner seit jeher „Ratten“ heißen“, verrät Heidrun Stegmaier.