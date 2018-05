Fußballliebe Ein „Frontschwein“ zu Besuch

Benjamin Merkle

Also bitte 100 läppische Kilometer Entfernung sind kein Hindernis für einen echten Fan! Das müssen sich auch die „Nauschwaben“ aus Langenau gedacht haben, als sie im Juli vergangenen Jahres ihren VfB Stuttgart Fußball-Fanclub gegründet haben. Und der Erfolg gibt ihnen Recht. Aus einem Ausflug unter Freunden ist innerhalb kürzester Zeit ein Club mit 125 Mitgliedern geworden. Die vergangene Saison war also nicht nur für den Fußballverein selbst ein voller Erfolg.

20 Busfahrten haben die Langenauer organisiert und folgten dabei ihrem Team bis nach Dortmund und Hamburg. Außerdem war bei jedem Heimspiel mindestens eine Hand voll „Nauschwaben“ dabei. Besonders das Spiel gegen Köln sei „ein ganz besonderes Erlebnis gewesen“, sagt Fanclubvorsitzender Moritz Schweitzer. Das letzte Spiel der Saison gegen den FC Bayern München übertraf dann mit einem unerwarteten 4:1-Sieg alle Erwartungen.

Über die gemeinsame Liebe zum Verein hinaus entwickelte sich in den letzten Monaten aber auch eine enge Beziehung untereinander. „Es sind Freundschaften zwischen Leuten entstanden, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie sich so gut verstehen könnten“, erzählt Moritz Schweitzer. Um den Zusammenhalt weiter zu stärken, organisiert der Vorstand auch Aktivitäten bei denen die Mitglieder sich besser kennenlernen können. So sei nach einem erfolgreichen Kegelturnier nun auch ein Minigolfturnier geplant. Das habe den Vorteil, dass Mann, Frau, Jung oder Alt gleich gut, beziehungsweise schlecht darin abschneiden könnten. Und natürlich biete die anstehende Weltmeisterschaft die perfekte Möglichkeit, gemeinsam Fußball zu schauen. „Wir sind auch abseits der Spiele eine Gemeinschaft. Wer sich bei uns bewirbt, wird in der Regel auch aufgenommen. Wir schließen niemanden aus.“

Aus Anerkennung für den stetigen Einsatz der Truppe kam der Fanbeauftragte des VfB Stuttgart, Ralph Klenk, am Montagabend nach Langenau. Er bezeichnet sich selbst gern als „Frontschwein“, und sieht sich in der Schnittstelle zwischen Verein und Fans. „Wenn mal etwas nicht so klappt, wie die Fans sich das vorgestellt haben, sind wir die Ersten, die den Ärger abbekommen. Aber wenn es gut läuft, erleben wir auch die Freude hautnah mit.“ Im Gasthaus zur Linde sprach der Fanbeauftragte mit dem Vorstand des Langenauer Clubs über zusätzliche Dauerkarten für die Mercedes-Benz Arena und die allgemeine Stimmung in der Gruppe.

Die „Nauschwaben“ sind stolz auf das bereits Erreichte und blicken entspannt in die Zukunft. Sowieso wolle man „seine Mitglieder auch alle persönlich kennen“ und verzichte deshalb bewusst auf einen Facebook-Auftritt, um nicht zu viele Interessierte anzulocken. Ob der Club so konstant weiter wächst wie bisher, bleibe also abzuwarten.