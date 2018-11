Fechten Eichenberg siegt nach Krimi

sk

Florettfechter Maximilian Eichenberg vom TSV Neu-Ulm hat beim 9. Kirchheimer Teckpokal ein denkwürdiges Finale gewonnen. Denn das letzte Gefecht des Turniers schien für den 16-Jährigen schon fast verloren. Gegen Vincent Vollmer vom SC Korb stand es bereits 0:6 und 1:9. Doch wie im gesamten Wettbewerb packte der Siebte der Bayerischen Rangliste seinen spektakulären Fechtstil mit vielen Finten und variablen Schnellangriffen aus. Gepaart mit großer Nervenstärke reichte es am Ende zu einem knappen 15:13-Erfolg. Die Zuschauer waren von dem jederzeit spannenden und hochklassigen Gefecht begeistert und applaudierten anhaltend.

Bereits im Halbfinale hatte Eichenberg mit dem Franzosen Pierre Bohly vom elsässischen FC Souffelweye eine harte Nuss zu knacken. Dieser war wie Vollmer aufgrund der mehr erzielten Siege in der Vorrunde auf der Setzliste vor Eichenberg platziert gewesen. In dem von beiden Seiten sehr emotional geführten Semifinale behielt der Neu-Ulmer mit 15:8 die Oberhand.

Ebenfalls in der A-Jugend kam Tobias Kießling mit fünf Siegen sehr gut durch die Vorrunde, musste aber dann die Segel streichen und wurde Elfter. Aufs Podest sprang ein Neu-Ulmer Schüler: Samuel Staib steigerte sich nach durchwachsener Vorrunde in den K.o.-Runden deutlich und belegte Platz drei. Hier blieb Joshua Kießling nach guter Vorrunde mit vier Siegen früh in der K.o.-Runde hängen (10.).

In der B-Jugend blieb Favorit Nils Bosserhoff etwas unter seinen Erwartungen. Er wurde Dritter, nachdem er in der Vorrunde noch alle Gefechte gewonnen hatte. Marlene Best (A-Jugend) landete mit guter Vorrunde auf dem fünften Platz, während sich Lara Kast (B-Jugend) nach durchwachsener Vorrunde nervenstark auf Rang drei kämpfte.

Für die Jugendlichen war das hervorragend besetzte Turnier eine sehr gute Standortbestimmung für die nun beginnenden Qualifikationsturniere für die Deutschen Meisterschaften.