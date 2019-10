Apple kontert in seinem gut laufenden Ohrhörer-Geschäft die Attacke von Rivalen wie Huawei und Amazon mit einem neuen Modell. Die am Montag vorgestellten kabellosen AirPods Pro bieten nun auch die aktive Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen, genauso wie jüngst angekündigte neue Geräte der Konkurrenz. Anders als die bisherigen AirPods-Modelle hat die neue Version weiche Ohrstöpsel an der Spitze. Sie sollen sich den Konturen des Ohres anpassen und so für einen besonders sicheren und bequemen Sitz sorgen. Ein neuartiges Belüftungssystem soll außerdem für einen Druckausgleich sorgen und so das bei anderen In-Ear-Kopfhörern gerne auftretende unangenehme Gefühl in den Ohren vermindern. Außerdem sind die AirPods Pro gegen Schweiß und Wasser geschützt - jedoch nicht wasserdicht.

Aktive Geräuschunterdrückung in den AirPods Pro

Mikrofone in den Kopfhörern erfassen laut Apple sowohl Geräusche von außen und analysieren Umgebungsgeräusche. Diese Schallwellen sollen dann mittels Anti-Schall ausgeglichen werden. Ein Mikrofon im Inneren erfasst das Restrauschen im Ohr. Die Geräuschunterdrückung soll so den Anti-Schall 200 mal in der Sekunde anpassen.

Über einen Sensor an den Ohrhörern kann der Nutzer zwischen aktiver Geräuschunterdrückung und einem Transparenzmodus umschalten. Dann ist es möglich, gleichzeitig Musik zu hören und Umgebungsgeräusche wahrzunehmen.

Die Akkulaufzeit gibt Apple bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung mit 4,5 Stunden an. Durch zusätzliche Aufladungen mit dem kabellosen Ladecase sollen die AirPods Pro über 24 Stunden Wiedergabe oder mehr als 18 Stunden Sprechdauer liefern.

Während die iPhone-Verkäufe zuletzt zurückgingen, wurden kleine Zusatz-Geräte wie die kabellosen Ohrhörer oder die Computer-Uhr Apple Watch für den Konzern zu einem zunehmend wichtigen - und lukrativen - Geschäft.

Mit 279 Euro sind die AirPods Pro noch einmal teurer als das Basis-Modell für 179 Euro.

Das könnte dich auch interessieren: