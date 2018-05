GZ-Serie Die Lebensader im Landkreis

Oberes Filstal / Ralf Heisele

Uuisontessteiga iuxta flumen quod vocatur filisa.“ In der auf Latein abgefassten Stiftungsurkunde des Wiesensteiger Klosters ist im Jahr 861 auch die Fils erstmals schriftlich erwähnt worden: „Wiesensteig, in der Nähe des Flusses, der Fils genannt wird.“ Historiker gehen davon aus, dass der Name vom althochdeutschen Wort „filiuua“ abgeleitet ist, was so viel wie „Weidenbaum“ bedeutet. Von ihrem Ursprung bei Wiesensteig fließt die Fils über 63 Kilometer bis nach Plochingen und mündet dort dann in den Neckar. Die Täler, die der Fluss durchfließt, tragen seinen Namen. Dadurch verbindet die Fils auch die Menschen, die links und rechts an seinen Ufern wohnen. Der Fluss dient oder diente ihnen als Nahrungsreservoir, als Transportweg, als Siedlungsraum, als Energiequelle und als Erholungsstätte.

In einer kleinen Serie wollen wir die Fils ein gutes Stück begleiten – von ihrer Quelle durchs Obere Filstal bis zum Filsknie in Geislingen und von dort ins Mittlere Filstal bis nach Gingen. Dabei wollen wir verschiedene Facetten näher beleuchten, wie etwa die Fils und ihre Tiere, die Fils als Naherholungsgebiet oder auch die Hochwasserproblematik.

Schon lange vor dem Jahr 861 haben sich Menschen an der Fils aufgehalten. Bei Süßen wurde ein etwa 70 000 Jahre alter Bogenschaber gefunden, der die Existenz von Neandertalern im Filstal belegt. Die älteste mit Namen bekannt Person im Filstal ist eine Frau: Claudia Messorine. Sie war die Frau eines römischen Gutshofbesitzers. Ihr Name steht auf einem Altarstein, der bei einer Kiesgrube bei Gingen entdeckt wurde. Auch die Alamannen haben etwas später ihre Spuren an der Fils hinterlassen.

Immer mehr Menschen lebten in der Folge von den Fischen in der Fils und deren Zuflüsse. Mit der Zeit veränderten sie durch Uferbebauungen, Kanäle und Stauwehre den Verlauf des Flusses. Über Jahrhunderte lieferte die Fils die Kraft, um die Mühlen anzutreiben. Diese standen an einem abgezweigten Kanal. Somit konnte die Wassermenge durch Zu- und Abläufe besser reguliert werden.

Entlang der Fils entstanden spätestens im Mittelalter wichtige Handelswege. Es wurden Brücken notwendig. Die erste Steinbrücke führte 1522 in Altenstadt über den Fluss. Das war ein einträchtiges Geschäft. Bis ins 19. Jahrhundert musste an den Übergängen ein Brückengeld bezahlt werden.

Mit der Industrialisierung änderte sich ab dem 18. Jahrhundert auch die Lebensweise am Fluss. Es entstanden Spinnereien und Webereien. Zur Textilindustrie kam die metallverarbeitende und –bearbeitende Industrie. Fabriken und mechanische Werkstätten siedelten in der Nähe der Fils an. Pioniere waren etwa Daniel Straub (WMF) und Arnold Staub (Baumwollspinnerei, spätere SBI). Mit dem Bau der Eisenbahn um 1850 verstärkte sich die industrielle Entwicklung. Die Kehrseite des wirtschaftlichen Aufschwungs: Die Fils wurde nicht nur verbaut und wertvolle Aueflächen gingen verloren, der Fluss wurde als Sammelkanal für Gewerbe- und Haushaltsabwässer missbraucht. Das Wasser in der Fils wurde immer stärker belastet. Fische gab es kaum mehr. Mitte des vorigen Jahrhunderts galt die Fils als eine stinkende, von Industrieabwässern verschmutzte Kloake. Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend geändert: Durch Umweltauflagen und den Bau vieler Kläranlagen verbesserte sich die Wasserqualität.

Immer mehr Gemeinden und Städte entdeckten die Fils als Erlebnisraum wieder. Vor allem im Oberen Filstal stehen der Tourismus, die Erholung und das Freizeitvergnügen hoch im Kurs. Dies drückt sich nicht zuletzt aus in der gemeinsamen Bewerbung von Wiesensteig, Mühlhausen, Bad Ditzenbach, Deggingen und Bad Überkingen für die kleine Gartenschau in den Jahren 2031, 2033 oder 2035.