Kommentar Helge Thiele zur stabilen Lage auf dem Arbeitsmarkt Die Kraft der Beschäftigung

Kreis Göppingen / Helge Thiele

Die Wirtschaft im Landkreis brummt. Die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen ist im Mai gestiegen, in allen Branchen suchen die Betriebe Personal – mitunter händeringend. Auch die Zahl der Menschen, die einer Beschäftigung nachgehen, ist auf einem Rekordhoch. ­Thekla Schlör, die Leiterin der Göppinger Arbeitsagentur, bezeichnet die Chancen auf Arbeit und Ausbildung als „sehr gut“. Das sind erfreuliche Nachrichten für den Landkreis Göppingen in einer Zeit, in der die Welt in vielen Bereichen und an vielen Orten aus den Fugen zu geraten droht oder dies bereits ist. Die Unberechenbarkeit weltpolitischer Entwicklungen macht manchen Menschen Angst, die bei einigen so beherrschend wird, dass sie den Blick verstellt auf die vielen positiven Dinge in diesem Land und auch direkt vor unserer Haustür.

Dass die Lage auf dem heimischen Arbeitsmarkt stabil ist, hat viele gute Folgen: Beschäftigung sichert Existenzen und sorgt für Kaufkraft. Florierende Betriebe sind gut für die Kommunen und deren Infrastruktur, die von den Bürgern gerne genutzt wird, die jedoch erst einmal finanziert werden muss.

Eine brummende Wirtschaft wirft andererseits auch Fragen auf – etwa im Bereich Verkehr und Umwelt sowie beim Flächenverbrauch für neue Gewerbe- und Wohngebiete. Einfache Antworten gibt es da nicht.

