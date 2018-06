Oberrot-Hausen Die „Knutschbär’n“ lassen’s krachen

Next

50 Jahre Sommerfest des Musikvereins Hausen an der Rot: Am Samstagabend war Party angesagt mit „Sepp und die Steigerwälder Knutschbär'n“. Die Kultband ließ mit einer fetzigen Show und Gassenhauern aus Rock und Pop die Stimmungswogen bis in die späte Nacht hochgehen. © Foto: Karl-Heinz Rückert

Oberrot-Hausen / Karl-Heinz Rückert

Volles Zelt zum 50-Jährigen: Das Jubiläum des Musikvereins Hausen an der Rot lockt Besucher aus allen Teilen der Region. Einer der Höhepunkte ist die lange Partynacht am Samstag.

Auf die fünfzigjährige Tradition seines Sommerfests blickte der Musikverein Hausen an der Rot am Wochenende zurück. Wie immer wurde über vier Tage und drei Nächte ausgiebig gefeiert. Dazu hatten sich die Musikerinnen und Musiker befreundete Kapellen eingeladen, die die vielen Stammgäste im Publikum an allen Tagen im gut besuchten Festzelt mit schmissiger Blasmusik unterhielten.

Dazu stellten die Gastgeber wieder ein „gaudiges“ Programm zusammen, das seinen Ursprung eben im Sommerfest hat. Und wer zunächst glaubte, mehr gehe nicht, hatte sich in der Findigkeit der Hausener getäuscht: Am Samstagabend war im überquellenden Festzelt buchstäblich der Bär los: „Sepp und die Steigerwälder Knutschbär’n“ ließen mit einer Mischung aus Show und schier unzähmbarem Temperament sowie unzähligen Gassenhauern aus Rock und Pop die Stimmungswogen bis in die späte Nacht hochgehen.

Die Kultband trieb das feierlaunige Publikum auf die Bänke. Den fleißigen Helfern am Ausschank und im Versorgungsbereich stand bald der Schweiß auf der Stirn. Die Besucher standen im und vor dem Zelt dicht gedrängt, selbst in der versteckten Bar waren Stehplätze Mangelware.

Bei erholsamem Festbetrieb mit schwungvoller Blasmusik der Gastkapellen neigte sich das 50. Sommerfest seinem Ende zu, dessen musikalischen Ausklang der Musikverein Hausen selbst gestaltete – auch das ist eine Tradition des Sommerfestes in Hausen.