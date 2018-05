Lokalgeschichte Der Überfall auf Waldhausen

Das 15 / Karlfriedrich Gruber

Das 15. Jahrhundert ist im Südwesten Deutschlands gekennzeichnet durch zahllose politische und finanzielle Fehden und Kriege, aber noch mehr durch Raubzüge und Überfälle auf Kaufmannszüge schwäbischer Kaufleute, ja sogar auf ungeschützte Dörfer. Dazu beigetragen hat vor allem die aggressive Politik des Herzogs Georg von Bayern-Landshut. In Ulm wurde deshalb 1488 allen kaufmännischen Ratsmitgliedern verboten, wegen des Raubes ihres Kaufmannsguts aus dem Rat auszutreten. Und im Frühsommer desselben Jahres kam es in und nahe bei Waldhausen zu einer menschlichen Katastrophe, von der wir nur durch einen Brief erfahren.

In einem Schreiben vom 19. August 1488 an seinen Schwager, den Altbürgermeister Hans Stöbenhaber in Memmingen, erwähnt der Ulmer Bürgermeister und Stadthauptmann Wilhelm Besserer die „böse, schändliche Tat“, die Wilhelm von Rechberg, der Pfleger der damals bayerischen Herrschaft Heidenheim, an den „Armen Leuten von Walthausen“ begangen hatte. Besserer wollte das Verbrechen an den Untertanen des zum ulmischen Territorium gehörenden Weilers Waldhausen nicht „ungerochen“ lassen.

Erst aus seinem Schreiben vom Nikolaustag (6. Dezember) an die Stadt Nördlingen erfährt man, dass Wilhelm von Rechberg kürzlich mit einem „reisigen“ Zug, also einer Rotte schwer bewaffneter Reiter, sechzehn „Arme Leute“ von Waldhausen, überfallen hat. Diese seien auf dem Weg zu einem anderen Dorf gewesen, „ohne dass man sich von ihnen Arges vermutet habe“. Vier der Opfer seien auf dem Feld liegen geblieben, zehn hart geschlagen und verletzt worden und drei von ihnen seien „ohne Hoffnung des Lebens“. In Ulm wollte man am 14. Dezember über Gegenmaßnahmen beratschlagen.

Graf Georg zu Werdenberg, ein führender Vertreter der vielen Adeligen des im Sommer 1488 gegründeten Schwäbischen Bundes, erwähnt in einer Notiz vom 7. Dezember nur kurz mit einem Wort die „Misshandlung“ der Ulmer Untertanen von Waldhausen durch Wilhelm von Rechberg zu Hohenrechberg. Dagegen schrieb Besserer am 11. Dezember 1488 an die Stadt Nördlingen, die Ulmer gedächten „wegen der bösen Tat, die an den armen Leuten zu Waldhausen begangen worden sei, keineswegs stille zu stehen“. Deswegen sei ein Beratungstermin nach Neujahr 1489 geplant.

Ob es aber dazu kam, darf bezweifelt werden; denn es findet sich kein anderer archivalischer Hinweis mehr - abgesehen von einer Notiz in den Reichstagsakten des Jahres 1488 („Überfall auf das ulmische Dorf Waldhausen und die Ausplünderung seiner Einwohner durch Wilhelm von Rechberg, den bayerischen Pfleger zu Heidenheim“). Denn die „umständliche und monatelang sich hinschleppende Behandlung, die der Bundesrat (des Schwäbischen Bundes) selbst berechtigten Klagen einzelner Mitglieder angedeihen ließ“, hatte zur Folge, dass die Stadt Ulm oder gar die wenigen Familien in Waldhausen kaum entschädigt wurden.

Deswegen sind Einzelheiten des Überfalls nicht überliefert. Zweifellos aber war der Handstreich des Rechbergers eine ebenso politische wie persönliche Maßnahme. Denn durch die rücksichtslose Nadelstich- und Annexionspolitik Herzog Georgs von Bayern-Landshut kam es immer wieder zu bayerischen Überfällen auf reichsstädtische Kaufmannszüge. Der Herzog erlaubte auch viele brutale Übergriffe allzu eifriger (!) bayerischer Pfleger gegen einzelne Adelige und Klöster, die sich deswegen dem Schwäbischen Bund anschlossen.

Ein solch eifriger Pfleger der weit in das schwäbische Gebiet vorgeschobenen bayerischen Herrschaft Heidenheim war auch Wilhelm von Rechberg (aus der Linie Schramberg). Er stand seit 1462 in wittelsbachischen Diensten. Seit 1481 war er - wie schon sein Vater und zwei seiner Brüder - zugleich ein Rat des württembergischen Grafen Eberhard im Bart. Noch schwerwiegender war aber seine Mitgliedschaft im Schwäbischen Bund. Dadurch und infolge seiner Herkunft aus einer Adelsfamilie kam es schon vor 1488 zu persönlichen Auseinandersetzungen mit dem bürgerlichen, aber intriganten bayerischen Kanzler Wolfgang Kolberger. Dieser ging sogar mit bewaffneter Macht gegen Wilhelms Herrschaft und Schloss Neuburg an der Kammel (Landkreis Günzburg) vor und setzte dort einen eigenen Pfleger ein. Wilhelm fand aber zahlreiche Unterstützung bei den geheimen Gegnern Kolbergers und suchte sein gutes Verhältnis zum Herzog noch zu verstärken, indem er dessen Feindschaft gegen den Schwäbischen Bund und insbesondere gegen die Reichsstadt Ulm durch den überraschenden Überfall auf das unmittelbar an der Grenze zur bayerischen Herrschaft Heidenheim liegende ulmische Waldhausen und dortige ulmische Untertanen durchführte. Sein Prozess gegen Kolberger führte zur Wiedergewinnung der Herrschaft Neuburg. Letztlich aber gab Wilhelm von Rechberg sein politisches Doppelspiel auf: Er trat bald nach 1493 in den Dienst von Herzog Georgs Gegner Albrecht IV. von Bayern-München. Im Landshuter Erbfolgekrieg erlitt er 1504 bei Schärding am Inn den Tod. Seine kinderreiche Familie lebte in Schwäbisch Gmünd, der Sohn Jakob wurde Domherr in Augsburg und 1525-1527 Propst des Chorherrenstifts Wiesensteig.