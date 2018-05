Arbeitsmarkt Der Frühjahrsaufschwung setzt sich fort

Kreis Göppingen / Michael Rahnefeld

Die Arbeitslosenquote im Kreis Göppingen liegt bei 3,4 Prozent. Für Lehrstellensuchende gibt es noch gute Chanen auf dem Ausbildungsstellenmarkt.

Nach einem verhaltenen April setzt sich der Frühjahrsaufschwung mit Kraft fort: „Der Arbeitsmarkt in der Region ist ungebrochen stark und zeigt eine hohe Dynamik: Die Betriebe suchen Personal in allen Branchen, die Zahl der Menschen in Beschäftigung ist auf einem Rekordhoch und die Chancen auf Arbeit und Ausbildung sind nach wie vor sehr gut“, sagt Thekla Schlör, die Leiterin der Göppinger Arbeitsagentur. „Deutlich mehr Menschen haben im Mai eine Arbeit aufgenommen als letzten Monat.“

Schaut man auf den Gesamtbezirk der Göppinger Arbeitsagentur, der die Landkreise Esslingen und Göppingen umfasst, dann halten die Statistiker fest, dass die Arbeitslosigkeit in den beiden Landkreisen deutlich gesunken ist. Insgesamt 14 069 Frauen und Männer waren als arbeitslos registriert, das sind 440 weniger (minus 3,0 Prozent) als im April, und 1161 (minus 7,6 Prozent) weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote sank im Gesamtbezirk auf 3,2 Prozent (Vorjahr: 3,5 Prozent).

Von allen Arbeitslosen im Gesamtbezirk der Agentur gehörten 5952 Personen der Arbeitslosenversicherung an und wurden von der Arbeitsagentur betreut. 8117 Personen sind in der Grundsicherung gemeldet und werden von den Jobcentern in den beiden Landkreisen Esslingen und Göppingen betreut.

Schaut man auf das Angebot an Arbeitsstellen, so verzeichnen die Statistiker im Gesamtbezirk für Mai 11 932 Stellen beim gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur und der Jobcenter zur Besetzung. Gegenüber April ist das ein Rückgang um eine Stelle (plus / minus 0,0 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr gab es 1301 Stellen, das sind 12,2 Prozent mehr.

Auch die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen ist im letzten Monat gestiegen: Insgesamt wurden 4003 Stellen neu gemeldet. Das waren 1079 (plus 36,9 Prozent) mehr als im April, und 127 (plus 3,3 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat.

Was die Langzeitarbeitslosigkeit angeht, so waren im Mai 3947 Menschen seit mindestens einem Jahr bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern arbeitslos gemeldet. Das waren neun Personen (minus 0,2 Prozent) weniger als im Vormonat, und 361 (minus 8,4 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat.

Beim Blick in die Landkreise zeigt sich der Stauferkreis sehr stabil. Zwischen Alb und Fils liegt die Arbeitslosenquote jetzt bei 3,4 Prozent (Geschäftsstelle in Göppingen: 3,3 Prozent; Geschäftsstelle in Geislingen: 3,5 Prozent). Im Vorjahr lag sie noch bei 3,7 Prozent. Detaillierte Zahlen zu den Geschäftsstellen Göppingen und Geislingen siehe Infokasten rechts. Was den Ausbildungsstellenmarkt angeht, so sind seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 5359 Lehrstellen gemeldet worden, 6,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Bewerberzahlen sind mit 4401 als Zwischenstand 4,1 Prozent niedriger als im Vorjahr. „Bis zum Ausbildungsbeginn ist es nicht mehr lange hin“, sagt Bettina Münz, Geschäftsführerin und stellvertretende Leiterin der Arbeitsagentur und fügt an: „Es wurden schon viele Ausbildungsverträge für den Ausbildungsbeginn im Herbst abgeschlossen. Noch sind aber attraktive Ausbildungsstellen im Bezirk frei.“ Aktuell kommen 1,4 offene Berufsausbildungsstellen auf einen unversorgten Bewerber.