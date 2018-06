Arbeitsmarkt Der beste Mai seit 1991

Aalen / swp

Erneut ist die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Agentur Aalen gesunken. Ende Mai waren 7341 Personen erwerbslos gemeldet – 186 weniger als im Vormonat. Dies entspricht einem Rückgang von 2,5 Prozent. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat liegt die aktuelle Arbeitslosenzahl um 1377 Personen – oder anders ausgedrückt um 15,8 Prozent – niedriger.

Im Ostalbkreis waren 126 Personen weniger arbeitslos als im Vormonat. Vor einem Jahr waren noch 740 mehr Arbeitslose registriert. Die Arbeitslosenzahl im Kreis Heidenheim sank im Berichtsmonat um 60 Personen. Im Vorjahresvergleich ist ein Rückgang um 637 Personen zu verzeichnen. „Damit sank die Arbeitslosenquote des Ostalbkreises im Mai um 0,1 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent“, bilanziert der Chef der Aalener Arbeitsagentur Elmar Zillert die aktuellen Daten. „Im Landkreis Heidenheim beträgt die Arbeitslosenquote zum Ende des Berichtsmonats 3,8 Prozent. Damit erreichte sie erstmals in einem Mai einen Wert unter vier Prozent.“

Alle Gruppen profitieren

Wie schon in den Vormonaten konnten alle Personengruppen von der aktuellen Arbeitsmarktlage profitieren. Den größten Rückgang an Arbeitslosen verzeichnet die Gruppe der unter 25-Jährigen. Ihre Zahl sank um 90 auf 524 Personen. Dies entspricht einem Minus von 14,7 Prozent. Im Vorjahresvergleich sank ihre Zahl sogar um 25,1 Prozent. Der Rückgang der arbeitslos gemeldeten Jugendlichen fiel in Ostwürttemberg sowohl im Vormonatsvergleich als auch im Jahresvergleich mehr als doppelt so hoch aus wie im Land Baden-Württemberg.

Im Berichtszeitraum um 48 Personen oder 2,3 Prozent gesunken ist die Zahl der ausländischen Arbeitslosen. Aktuell sind 2035 Personen mit einem ausländischen Pass arbeitslos gemeldet. Vor einem Jahr waren es noch 16,6 Prozent mehr. Auch hier schneidet die Region deutlich besser ab als das Land.

„Ostwürttemberg verzeichnet seit 1991 die niedrigste Arbeitslosenzahl in einem Mai“, so Zillert, „doch die Arbeit geht meinen Vermittlungs- und Beratungsfachkräften deshalb nicht aus“. Denn die Arbeitslosigkeit sei weiterhin ein dynamischer Prozess. 2188 neuen Arbeitslosen standen 2374 Abgänge gegenüber.

1315 neue Stellen wurden den Vermittlungsfachkräften im Berichtsmonat zur Besetzung gemeldet. Damit lag der Stellenzugang erstmals im laufenden Jahr leicht höher als im Vorjahresmonat. 157 dieser neuen Stellen kommen aus dem Handel. Damit lag die Zahl der neu gemeldeten Vermittlungsaufträge dieses Bereichs im Berichtsmonat erstmals höher als im verarbeitenden Gewerbe. Dort wurden der Arbeitsagentur und den Jobcentern 126 neue Stellen zur Vermittlung angeboten.

Auf dem Ausbildungsmarkt wurden der Berufsberatung im Berichtsjahr bisher 3646 Ausbildungsangebote zur Besetzung gemeldet. Dies sind 96 Stellen weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Demgegenüber haben sich bei 2619 Jugendliche als Bewerber um eine Ausbildungsstelle vormerken lassen. Damit reduzierte sich die Zahl der Jugendlichen um 269 gegenüber dem Vorjahr. Ende Mai waren 1774 Ausbildungsplätze noch nicht besetzt.

Für das laufende Berichtsjahr bedeutet das, dass jedem Ausbildungsinteressenten rechnerisch 1,4 Ausbildungsstellen zur Verfügung standen. Deshalb appelliert Agenturchef Elmar Zillert an alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sich ihre Ausbildungsstelle zu sichern „und damit ein solides Fundament für eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu legen“.