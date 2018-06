Gaildorf Sperrzaun weggerückt

Next

Eine Polizeistreife ist vor Ort, um die Baustelle am Ortsrand von Ottendorf zu kontrollieren. Kurz zuvor hatte ein Autofahrer die noch nicht fertig sanierte Brücke passiert. Seit Donnerstag, sagen Anwohner, werde die Vollsperrung immer wieder ignoriert. © Foto: Fotos: Klaus Michael Oßwald

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Seit Tagen ignorieren Autofahrer die bis Montagabend dauernde Vollsperrung der B 19 in Ottendorf und passieren die nicht fertig sanierte Brücke.

Samstagvormittag in Ottendorf. Der Verkehr auf der Bundesstraße 19, die im Ort Haller Straße heißt, ist seit zwei Wochen schon recht überschaubar. Konkret: Es ist nichts los auf der ansonsten stark befahrenen Verbindung zwischen Gaildorf und Hall. Am Ortsausgang in Richtung Westheim, wo gerade die im Jahr 1950 neu erbaute Kocherbrücke einmal mehr einer umfangreichen Sanierung unterzogen wird, ist Endstation.

Polizeistreife vor Ort

So jedenfalls ist die eindeutig formulierte verkehrsrechtliche Anordnung der Straßenbauverwaltung zu verstehen. An diesem Samstag jedoch scheint es Ausnahmen zu geben: Von der nördlichen Kocherseite her naht ein Auto, passiert die Brücke, die bereits mit einem ersten Belag versehen, aber noch längst nicht fertig saniert ist. Der Fahrer steigt auf Ottendorfer Seite aus, schiebt die Absperrung ein wenig beiseite und schließt sie nach der Durchfahrt wieder.

Ein Anwohner, der gerade einen Spaziergang macht, steht daneben, schüttelt den Kopf. So gehe das nun schon seit Tagen – immer dann, wenn der Bautrupp Feierabend hat. Besonders am Fronleichnams-Feiertag muss in diesem gesperrten Bereich viel Verkehr geherrscht haben. Die leichten Kunststoff-Absperrungen kurzerhand beiseitegeschoben, und schon lassen sich die weiträumigen Umleitungen über das Bühler- oder das Rottal vermeiden.

Kurz nach der verbotenen Passage am Samstag ist auch eine Polizeistreife vor Ort, um nach dem Rechten zu schauen – und die Absperrbaken am Ende der Brückenrampe wieder dorthin zu rücken, wo sie ursprünglich platziert worden waren. Klagen über Autofahrer, die die Sperrung einfach ignorieren, sind bekannt.

Mehr noch: Nicht wenige Autofahrer, denen die ausgewiesenen Umleitungsstrecken einfach zu lang und damit lästig sind, nutzen kurzerhand und rücksichtslos den Radweg bis Westheim. Der durch ein extremes Steilstück wohl gefährlichste Abschnitt des Kocher-Jagst-Radwegs wird dadurch ein noch heißeres Pflaster für Radler. Auch das ist der Polizei bereits zu Ohren gekommen.

Nur „dezent“ gesichert

Zwei Ottendorfer, die das Ganze seit geraumer Zeit beobachten, berichten von ähnlichen Vorfällen. Ein nobel gekleideter Herr habe sogar Wert darauf gelegt, die von ihm geöffnete Schranke hinterher wieder zu schließen. Ordnung müsse eben sein. Die beiden verstehen allerdings nicht, warum die Baustelle nur so „dezent“ gesichert ist. Sie und später ein weitere Zeuge sind sich einig: Den Bagger in die Mitte der Fahrbahn stellen, und dann sei Ruhe.

Übrigens gibt es für alle Ottendorfer, die sich mit Blick auf die gegenwärtig hohen Spritpreise keine allzu großen Umwege zumuten wollen, ganz legale Wege über den Kocher: Ein Pendler beispielsweise stellt sein Auto auf dem Parkplatz auf Westheimer Seite ab. Die paar hundert Meter bis zu seiner Wohnung legt er dann regelmäßig zu Fuß zurück. Dabei scheint er nicht der einzige zu sein, der hier aus der Not eine Tugend macht und sich selber dabei ein wenig Bewegung verordnet: Der besagte Parkplatz neben der Straße ist nämlich meistens gut belegt.

Ab Dienstag, 5. Juni, wird nun, wenn nichts dazwischen kommt, die Vollsperrung wieder aufgehoben sein. Danach geht die Sanierung unter halbseitiger Sperrung weiter.