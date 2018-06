Bundesliga Den Meister auf geniale Art geärgert

Sebastian Heymann zum Junioren-Nationalteam

Berufung Frisch-Auf-Youngster Sebastian Heymann, aktuell noch durch eine Gehirnerschütterung außer Gefecht, wurde in die Junioren-Nationalmannschaft berufen, die sich ab 17. Juni eine Woche lang unter Trainer Andre Haber in der Bundeswehr- Sportschule Warendorf auf die EM vorbereitet. Die Titelkämpfe finden von 19. bis 29. Juli in Slowenien statt, die Gruppengegner sind Schweden, Rumänien und Island. Bereits am Mittwoch um 20 Uhr läuft Frisch-Auf- Spielmacher Tim Kneule mit den deutschen Männern in München auf, Gegner im Testspiel (live in Sport1) ist Norwegen. haz