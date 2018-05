Göppingen / SWP

Welche Prävention und Therapie gibt es bei Kopfschmerzen? Diese und andere Fragen beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum am 20. Juni. Veranstalter ist die VHS Göppingen in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.

Kopfschmerzen können die Gesundheit und das Leben der Betroffenen schwer belasten. In Deutschland leiden etwa 54 Millionen Menschen unter anfallsweisen oder chronischen Kopfschmerzen. Die häufigsten Kopfschmerzen sind die gelegentlich auftretenden Spannungskopfschmerzen. Sie fallen genauso wie die zweithäufigste Form, die Migräne, in die Klasse der primären Kopfschmerzen. Deutlich seltener kommt es zu sekundären Kopfschmerzen, zum Beispiel aufgrund von Medikamentennebenwirkungen, bei Erkältung, Verletzung oder als Begleitsymptom einer anderen Krankheit.

Die Medizin kennt mittlerweile rund 250 verschiedene Arten von Kopfschmerzen – kein Wunder, dass auch die Beschwerden sehr vielseitig ausfallen. Das Arzt-Patienten-Forum informiert am Mittwoch, 20. Juni, 19 Uhr in der Stadthalle Göppingen (Klosterneuburgsaal) über Auslöser, Ursachen, Erscheinungsformen und Behandlungsmöglichkeiten der Volkskrankheit Kopfschmerz. Referenten sind Dr. med. Helmut Staudenmayer, Facharzt für Allgemeinmedizin und Leiter des Schmerztherapeutischen Zentrums in Göppingen sowie Prof. Dr. med. Norbert Sommer, Chefarzt der neurologischen Klinik im Christophsbad. Eintrittskarten sind bei der Volkshochschule oder bei der NWZ erhältlich.