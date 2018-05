Göppingen / SWP

„Start frei!“ heißt es bereits am 4. Juli zum 4. AOK Firmenlauf Göppingen. Oberbürgermeister Guido Till wird dann um 18.30 Uhr wieder alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Strecke rund um das Dr.-Heinrich-Zeller-Stadion schicken.

„Wir freuen uns schon sehr darauf wieder mit unserer Firmenlaufserie, BW-Running, in Göppingen Station zu machen. Im Dr.-Heinrich-Zeller-Stadion herrschte bislang in jedem Jahr eine ausgelassene, sportlich-fröhliche Stimmung“, sagt Alexander Hübner, Projektleiter der Firmenlaufserie BW-Running vom Württembergischen Leichtathletik-Verband.

Auch die Rahmenbedingungen machten den AOK Firmenlauf Göppingen so einmalig: ein schönes Stadion mit Start, Ziel und großem Event-Bereich sowie eine angenehme Strecke, die überwiegend auf Waldwegen verläuft und auch bei heißen Temperaturen ausreichend Schatten spende.

Betriebliches Gesundheitsmanagement in die Tat umzusetzen und gemeinsam mit den Kollegen den Feierabend in einem sportlich, attraktiven Umfeld zu verbringen, dafür stehe BW-Running, dafür stehe der AOK Firmenlauf Göppingen, dafür stehe vor allem aber auch die AOK. „Laufen ist gesund“, sagt AOK-Geschäftsführer Johannes Bauernfeind. „Der Firmenlauf soll Spaß an der Bewegung im Team bringen.“