Medizin   CyberKnife als Therapie in den Alb-Fils-Kliniken

Göppingen / Annerose Fischer-Bucher

Die Klinik am Eichert in Göppingen ist eines von sechs zertifizierten Zentren in Deutschland zur Tumor-Therapie.

„Wir operieren am Computer“, sagt Professor Dr. Gerd Becker, während er den großen Raum mit vielen Monitoren, an dem seine Mitarbeiter und Kollegen sitzen, zeigt. Es ist das Herz der Behandlung von Tumorerkrankungen mit einer besonderen Strahlentechnik, während der Patient in einem anderen freundlichen Raum mit dem CyberKnife-Gerät bestrahlt wird.

Die hochspezialisierte Technik wurde zunächst angewendet, wenn keine Operation bei Tumoren mehr möglich war. Als man dann die Vorteile nachweisen konnte, fand die allerdings teure Technik Einzug bei der Tumorbehandlung. Geeignet ist sie nicht für jeden Tumor, jedoch vor allem für Tumore im Gehirn, der Lunge, Leber, Niere, Nebenniere, Bauchspeicheldrüse, der Prostata sowie in Knochen.

Als eine besondere Form der Strahlentherapie hat die Radiochirurgie für den Patienten viele Vorteile. Sie ist nicht invasiv und schmerzfrei. Der Patient verspürt kaum Nebenwirkungen. Nur ein bis drei Prozent der Patienten haben leichte Symptome. Der Patient kann nach der Behandlung von bis zu einer Stunde wieder nach Hause gehen und es sind nur wenige Behandlungstermine nötig.

Durch eine hohe Strahlenkonzentration – viele Strahlen aus unterschiedlichen Richtungen überkreuzen sich genau im Tumor – wird der Tumor mit einer Präzision von 0,3 Millimetern bestrahlt, während das umliegende Gewebe geschont bleibt. Und die Erfolgsquote ist hoch. In 90 Prozent der Fälle können die Tumorzellen endgültig abgetötet werden, weil „wir die Strahlung genau dort anwenden können, wo wir sie wollen“, sagt Becker.

Er war es, der mit anderen Ärzten zusammen in das teure, im zweistelligen Millionenbereich liegende Gerät „CyberKnife“ investierte und 2013 das erste Behandlungszentrum Südwest in Göppingen an der Klinik am Eichert eingerichtet hat. Nur in wenigen Universitätskliniken gibt es ansonsten diese aufwändige und teure Technologie, für deren Funktionieren in Göppingen der leitende Medizinphysiker Boris Dettinger zuständig ist. Die Klinikräume im Untergeschoss sind vom Team der Ärzte des Radio-Chirurgicum gemietet, während gleichzeitig das interdisziplinäre Wissen der anderen Fachabteilungen eingebunden ist.

Für Becker, Chefarzt der Klinik der Radio-Onkologie, ist der individuelle Umgang mit dem Patienten und der Weg bis zur virtuellen Operation, die zunächst so oft an Monitoren simuliert und korrigiert werden kann wie nötig, sehr wichtig. Zunächst werden in der onkologischen Ambulanz sämtliche Daten des Patienten wie Arztberichte und Untersuchungsergebnisse gesammelt und Vorgespräche mit dem Patienten geführt.

Danach findet die fachübergreifende Tumorkonferenz statt, bevor nach einem Plan die Operation simuliert wird. Erst dann werde bestrahlt.