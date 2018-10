Burlafingen Burlafingen holt einen Punkt

Burlafingen / swp

Ein temporeiches Handballspiel sahen die Fans beim 22:22 der SG Burlafingen/Ulm gegen die TG Biberach in der Württembergliga der Frauen. Hochkonzentriert und mit einer deutlich klareren Spielweise im Angriff als zuletzt, gelang es Burlafingen, die erste Halbzeit ausgeglichen zu gestalten. Beide Mannschaften zeigten schöne Aktionen. Kurz vor der Halbzeit erspielten sich die Gastgeberinnen sogar einen kleinen Vorsprung und gingen mit einer 13:12-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel folgte jedoch ein kleiner Einbruch, was Biberach nutzte, um die Führung zu übernehmen. Nun hatten die Gäste knapp die Nase vorn, bis Anja Stegmann zweieinhalb Minuten vor Ende den Ausgleich zum 22:22 erzielte. Den einen Punkt verteidigten die Burlafingerinnen grandios. Auch eine Biberacher Auszeit 20 Sekunden vor Schluss nutzte nichts mehr.