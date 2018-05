Bad Boll Boll entbindet Trainer Geiger

Bad Boll / swp

Der in großen Abstiegsnöten steckende Fußball-Landesligist TSV Bad Boll hat zwei Spieltage vor Saisonende Trainer Benjamin Geiger beurlaubt. Die schwierige Aufgabe, das Team vor dem Gang in die Bezirksliga zu bewahren, übernimmt Roberto Pelleriti, der aktuell als Sportlicher Leiter die Jugendspielgemeinschaft Voralb koordiniert. Pelleriti musste laut einer Mitteilung des Vereins nicht lange überlegen: „Für den TSV Bad Boll geht es jetzt um alles. Da ist es in meinen Augen selbstverständlich, sich für das Ziel Klassenerhalt in den Dienst des Vereins zu stellen.“ Die Boller, aktuell Tabellenzwölfter, müssen am Samstag beim Vierten Hofherrnweiler antreten.