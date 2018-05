Polizei BMW gestohlen

Grafenberg / swp

In der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, ist in Grafenberg ein neuwertiger 5-er BMW gestohlen worden. Die weiße Limousine verschwand aus dem Hofraum eines Anwesens in der Straße Am Helfersbach. Wie die Diebe das Fahrzeug abtransportierten, ist noch unklar. Den Wert des Autos mit dem amtlichen Kennzeichen RT-ME 520 gibt die Polizei mit rund 70 000 Euro an. Die Polizei Metzingen bittet Zeugen, die zum aktuellen Standort des Wagens Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer (0 71 23) 92 40 zu melden.