Beamte der Polizei und des Zolls haben Reisebuskontrollen am ZOB in Tübingen durchgeführt. Dabei fanden sie in einem Koffer eines 31-jährigen Mannes aus Afghanistan vier Packungen mit insgesamt zwei Kilogramm Safran. Die Ware hatte einen Wert von rund 4400 Euro. Einen Verzollungsnachweis hatte er nicht. Dieser gab zunächst an, Safranhändler zu sein und das Gewürz als Muster auf einer Messe zeigen zu wollen, Kleinverpackungen und Etiketten deuteten jedoch darauf hin, dass die Ware in Portionen von ein bis zehn Gramm verkauft werden sollte. Die Zöllner leiteten ein Steuerstrafverfahren gegen den 31-Jährigen ein und kassierten 400 Euro Abschlag als Sicherheit für Einfuhrabgaben und Strafe. Der Safran wurde sichergestellt bis der Restbetrag von 600 Euro bezahlt ist.