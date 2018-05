Laserpointer Zehnjähriger gefährdet Verkehr mit Laser

Ulm / lsw

Ein zehn Jahre altes Kind hat mehrere Autofahrer in Ulm mit einem Laser geblendet und so den Verkehr gefährdet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr ein 26-Jähriger am Dienstag mit dem Auto durch Ulm, als ihn ein Licht blendete. Kurz darauf sah er, dass dieses aus einem Fenster kam und auch andere Autofahrer traf. Der 26-Jährige rief die Polizei, die in der genannten Wohnung eine Frau mit ihren beiden Kindern antraf. Der Zehnjährige gab zu, den Laser heimlich genommen und mit einem Freund auf die Straße geleuchtet zu haben. Nach Verletzten wird gesucht.