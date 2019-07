Seit vergangenem Samstag wird ein 8-jähriges Mädchen aus einem Kinderheim in Sigmaringen vermisst, welches dort zuletzt gegen 18.30 Uhr gesehen wurde. Das Kind versucht vermutlich per Zug, Bus oder Anhalter in den Raum Reutlingen oder Tübingen zu gelangen.

Beschrieben wird die Achtjährige wie folgt:

etwa 1,40 Meter groß

schlank

südosteuropäisches Aussehen

langes, glattes dunkelbraunes Haar

bekleidet mit einer hellgrauen Jogginghose und einem roten T-Shirt mit gelbem Aufdruck

Hinweise zum Aufenthalt des Kindes nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07571/1040 entgegen.

