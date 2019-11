Die Polizei Waiblingen sucht seit Sonntagabend nach der 76-jährigen Doma B. Suchhunde und Streifenpolizisten fahnden nach der demenzkranken Seniorin - doch noch immer fehlt von ihr jede Spur. Deshalb hat die Polizei nun ein Foto der Vermissten sowie eine Personenbeschreibung veröffentlicht.

Irrt Doma B. hilflos durch die Gegend?

Wie die Polizei mitteilt wurde die demenzkranke Frau zuletzt am Sonntagmorgen gegen 3:30 Uhr in Waiblingen im Bereich der Stauferstraße gesehen. „Wir gehen davon aus, dass die Frau orientierungslos ist“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Möglicherweise befinde sich die Frau zudem in einer hilflosen Lage.

Beschreibung: So sieht Doma B. aus

Nun sucht die Polizei mit der folgenden Beschreibung nach der 76-Jährigen:

Die Vermisste ist ca. 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß,

hat eine schlanke Figur

trägt ihr schulterlanges graues Haar offen

trägt vermutlich schwarze Turnschuhe, einen dunklen Mantel und eine schwarze Hose.

Die Aalener Polizei hat zudem ein Foto von Doma B. veröffentlicht:

Ein Foto der vermissten Doma B. aus Waiblingen.

© Foto: Polizeipräsidium Aalen

Die Polizei bittet dringend um Hinweise

Wer die vermisste Person gesehen hat oder sonstige Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, sollte sich dringend an die Kripo Waiblingen oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

► Telefonnummer Kripo Waiblingen: 07151/9500