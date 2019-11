Am Mittwoch gegen 01:40 Uhr wurde die seit Sonntag (10.11.2019) aus Waiblingen vermisste Frau im Wald im Gewann Belzberg, nordöstlich von Großheppach aufgefunden. Am Dienstagabend waren die zuvor erfolglosen Suchmaßnahmen durch fünf Rettungshundestaffeln erneut aufgenommen worden.

Ein Mantrailerhund konnte eine Spur in Korb aufnehmen und im Anschluss kamen sogenannte Flächensuchhunde zum Einsatz. Der Hund „Bailey“ der Staffel „Bundesverband Rettungshunde Rems-Murr“ spürte die Frau schließlich im Wald in einem Gebüsch auf. Sie war lediglich leicht unterkühlt aber unverletzt. Sie wurde zur Untersuchung umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.